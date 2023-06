L’estate di Federica Nargi, tra lavoro e relax in famiglia

Dagli shooting alla tv, fino alle vacanze in Sicilia, l'ex velina sfoggia look dal mood diverso ma tutti irresistibili

L’estate è il momento delle vacanze? Non per tutti o, almeno, non del tutto. Con la bella stagione che è entrata nel vivo, Federica Nargi non rinuncia agli impegni di lavoro patinati. Gli shooting in costume, la partecipazione al Pitti Uomo e poi le avventure in tv: l’ex velina al momento ha poco tempo per il relax, anche se…

In Sicilia con la famiglia

Dopo alcune settimane di lavoro molto intenso, Federica Nargi è partita insieme al compagno Alessando Matri e alle figlie, Sofia e Beatrice, per il mare. “Vacanze siciliane” scrive lei su Instagram, facendo sapere ai follower dove si trova. Tra i bikini sensuali sfoggiati direttamente dal lettino in spiaggia e gli outfit scelti per la sera (come quello coloratissimo composto da top e pantaloni di Akep), la Nargi è una visione: i look sono uno più riuscito dell’altro.

Le pose in bikini

Prima di partire, Federica Nargi aveva però già stuzzicato i fan sui social, pubblicando una miriade di foto in costume, scattate durante gli shooting. La modella è testimonial di Goldenpoint e sui social ha già postato pose mozzafiato in due pezzi coloratissimi. E’ bellissima, sensuale e sicura di sé, mentre rivolge all’obiettivo il suo sorriso strepitoso. “Vivo bene con le mie smagliature” aveva risposto agli hater che l’avevano attaccata mesi fa per qualche inestetismo non ritoccato.

Casual al Pitti Uomo

A Firenze, Federica Nargi ha partecipato anche quest’anno al Pitti Uomo: un appuntamento al quale non rinuncia. La ex velina è stata ospite dello stand U.S. Polo Assn, un band al quale si è legata grazie alla sua passione per lo sport e per le attività outdoor. “Live Authentically è anche il mio motto perché credo molto nell’importanza di essere sempre me stessa” ha detto citando lo slogan del marchio. Per l’occasione ha scelto un look semplice e casual, composto da polo, jeans e sneakers bianche e una hand bag bicolore. L’accessorio che non manca mai è il suo sorriso luminoso.

Protagonista in tv

Negli scorsi giorni Federica Nargi è stata anche protagonista in tv. In coppia con il Mago Forrest a condotto una puntata del “Gialappa’s Show”, sfruttando la sua simpatia ma senza dimenticare il lato sexy. Per l’impegno televisivo la ex velina ha scelto un minidress elegante e sensuale Magda Butrym, caratterizzato da rouches sulla scollatura e sui fianchi che enfatizzavano le sue curve. Trucco leggero e pochi gioielli: anche questa volta ci ha pensato il suo sorriso ad illuminarle il volto.

Per la sua estate tra lavoro e relax, Federica Nargi sfoggia outfit dal mood differente ma uno più bello dell’altro: guardali nella gallery…

