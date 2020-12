Shopping di Natale, cosa comprano le star?

In anni normali saremmo stati invasi da foto rubate dei vip a spasso per le vie dello shopping. A caccia del regalo perfetto i famosi erano soliti passare da una boutique di grido all’altra. I paparazzi sempre in agguato catturavano con abilità le loro indecisioni all’interno dei negozi per poi immortalarli felici incamminarsi verso casa pieni di sacchetti firmati. Nel 2020, con la pandemia in atto, gli esercizi commerciali sono stati chiusi a lungo ma adesso, complici i pochi giorni in zona gialla, sono diverse le star che hanno deciso di uscire a fare acquisti.

A Milano nelle vie del lusso

Il quadrilatero della moda di Milano si conferma il punto di shopping preferito dalle star di casa nostra. Nell’area compresa tra via Montenapoleone, via della Spiga, via Manzoni e Corso Venezia si concentrano i negozi più lussuosi della città. Tra le prime a essere ritratte in cerca del dono perfetto c’è stata ovviamente Chiara Ferragni. La Blonde Salad è stata pizzicata con al braccio una rarissima borsa Birkin Himalaya di Hermès dal costo spropositato.

Il panettone di Diletta

Si prepara presumibilmente a un Natale lombardo Diletta Leotta. La conduttrice sportiva di origine siciliana si è concessa un pomeriggio di shopping per le vie del centro. Con al piedi un paio di comodi e caldi stivali in pelliccia di Chanel, la star si è fermata da Paul & Shark e ha poi acquistato un panettone da Silini Bakery. C’è anche chi fa shopping con le amiche, come Natasha Stefanenko. La showgirl russa è stata paparazzata a passeggio insieme a Marina Di Guardo, mamma delle sorelle Ferragni. Chiacchiere e sorrisi per le due che però sono andate via a mani vuote. Infine, acquisti firmati per Massimiliano Allegri. L’allenatore di calcio ha scelto Montblanc per i suoi regali. Avrà comprato qualcosa per la sua Ambra Angiolini? Forse il 25 lo scopriremo.

