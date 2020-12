MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 9.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Per entrare nel mood natalizio non serve ricordare alle vip di indossare qualcosa di scarlatto. Se prima era prerogativa dell’ultimo dell’anno, il rosso è entrato prepotentemente nei look di dicembre. Chiara Ferragni ha già mostrato una serie di invidiabili outfit invernali, culminata, proprio nelle ultime ore, con il più estremo: un topless in pigiama.

Il pancione è già bello grosso, 26 settimane non sono poche e la curva del ventre è molto pronunciata. Chiara Ferragni è dovuta passare al premaman (firmato ovviamante). Ma l’influencer più seguita del web ha scelto di postare anche uno scorcio molto sexy. Di profilo davanti allo specchio, con la mano a coprire il seno, la bellissima mamma ha posato orgogliosa con soltanto un pantalone addosso. Si tratta del pigiama Intimissimi che aveva mostrato qualche giorno prima. Togliendo la casacca e il reggiseno di pizzo, Chiara offre una visione mozzafiato di sé.

Non è certo il primo topless di Chiara Ferragni: la moglie di Fedez ha spesso regalato scatti di questo genere, rispondendo alle critiche per le rime e ribadendo la propria libertà. Anche alla 18 settimana ne aveva pubblicato uno in cui era in slip. Il corpo cambia, il seno cresce, il girovita si allarga, ospita la vita. Body loving e sharing positivity.

Ed ecco l’ennesima lezione femminista: a chi pensa che una donna incinta non possa essere sensuale, o non debba mostrarsi, Chiara Ferragni risponde con una foto. Semplice ma fortissima. Il corpo è suo, ne fa ciò che vuole.

Se ci aggiungiamo che probabilmente l’imprenditrice digitale abbia percepito un compenso per la visibilità del marchio indossato, ecco che il messaggio acquista ulteriore “valore”.

Il post raggiunge i 500 mila like solo nei primi 50 minuti, supera il milione in 24 ore. 5mila i commenti: ha fatto bene a postare?

