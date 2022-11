Stivali e minidress, l’accoppiata vincente che conquista le vip

Per valorizzare le gambe ed essere sexy come Elisabetta Canalis, Jessica Selassié, Beatrice Valli e Rosa Perrotta

Uno dei trend più “caldi” dell’autunno sembra essere l’accoppiata minidress e stivali, vincente sul campo dello stile e versatile negli accostamenti. Questo abbinamento valorizza le gambe e ha il vantaggio di risultare sempre seducente… anche senza scoprire troppo. Lo sa bene Elisabetta Gregoraci, che ha reso il suo long dress un po’ “mini” grazie a uno spacco audace. Una scelta, che sarà sicuramente copiatissima dalle sue fan.

Minidress, che fantasia!

Nella selezione dei minidress, le vip lasciano libero sfogo alla fantasia e quella floreale piace sempre. Lo dimostra Jessica Selassié in Relish con l’abitino a fiori che si arriccia a scoprire le gambe. Anche Annalisa Scarone sceglie il “flower power”: per lei un modello YSL dall’animo Sixities e dalla profonda scollatura, indossato con stivali over the knee. Rosa Perrotta preferisce un motivo animalier di grande tendenza e abbina seducenti stivali cuissard che non lasciano centimetri di pelle scoperta.

Stivali che si fanno notare

Nella scelta degli stivali c’è chi non ha paura di osare. E’ il caso di Patrizia Bonetti che ne sceglie un modello pink Alexandre Vauthier di grande impatto, perfetti con il minidress con spacco e scollatura profonda. Sono inconfondibili quelli Louis Vuitton che Veronica Ferraro ha indossato a Parigi, con una maxi maglia che fa da vestito. Si fa notare anche il modello El Vaquero di Rachele Risaliti, arricchito da frange, che lei porta con camicia oversize e trench.

Chic o sexy?

L’accoppiata minidress e stivali può essere interpretata in tanti modi: da quello più sobrio al più provocante attraversando tutte le sfumature. Fa sicuramente parte del primo gruppo Alice Campello durante lo shopping a Madrid. Chiara Ferragni, con la sensualità sfrenata dell’abito corto Ludovic De Saint Sernin totalmente aperto sui fianchi abbinato a boots bianchi, si colloca al polo opposto. In mezzo, Beatrice Valli: romantica e chic a prima vista, ma con il seno nudo che fa capolino dalle trasparenze (erano i primi mesi della sua quarta gravidanza). Guarda le altre nella gallery…