Elisabetta Gregoraci, spacco esagerato per lo shopping con Nathan Falco

Pomeriggio in centro a Milano per la conduttrice e il figlio: felici, affiatati e... firmati

Per un genitore non ci sono momenti più belli di quelli trascorsi con i propri bambini. E’ vero per tutti, vip compresi. Lo sa bene anche Elisabetta Gregoraci, che adora passare il tempo libero insieme al figlio Nathan Falco Briatore. Impegnatissimi entrambi, tra lavoro, scuola, attività varie, mamma e figlio si sono ritagliati un pomeriggio per un po’ di shopping a Milano.

Insieme a New York

Il profilo di Elisabetta Gregoraci è pieno di immagini in compagnia di Nathan Falco Briatore. Di recente i due si sono regalati un viaggio a New York per festeggiare Halloween. Lì hanno presenziato anche all’esclusiva festa annuale organizzata da Heidi Klum. Se la top era spaventosa travestita da verme, la showgirl italiana era super sexy in versione vampira. Nei restanti giorni di vacanza, hanno girato la Grande Mela come turisti, tra parchi e musei. “Creiamo nuovi ricordi insieme”, ha scritto mamma Elisabetta postando foto dall’aeroporto: lei e Nathan posano felici e abbracciati.

Shopping a Milano

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore non creano ricordi solo negli Stati Uniti ma anche in Italia. La coppia è stata paparazzata in centro a Milano durante un pomeriggio di shopping. I due sono arrivati in auto nel quadrilatero della moda, pronti per fare acquisti. Il fortissimo legame tra Elisabetta e Nathan Falco è evidente a tutti: mamma e figlio hanno camminato tutto il tempo mano nella mano, scambiandosi confidenze e non rinunciando mai ai sorrisi.

Nathan trendsetter

Dopo il pranzo in un noto ristorante meneghino, Elisabetta Gregoraci ha curiosato tra le vetrine insieme al figlio. Non è dato sapere dove e cosa abbiano comprato ma, di certo, per la loro incursione di shopping, i due hanno optato per dei look che non sono passati inosservati. A 12 anni Nathan Falco Briatore segue tutte le tendenze dei suoi coetanei. Attentissimo alla moda, ha optato per una tuta nera Nike, abbinata alle sneakers Air Max Plus, sempre del brand. Il ragazzo ha scelto accessori blu: per lui cappellino New Era e borsello a tracolla di Trapstar.

Lo spacco esagerato

Passiamo ora all’outfit di mamma Elisabetta Gregoraci. Fashionista di prim’ordine, la conduttrice ha scelto il total black. L’abito in maglina al polpaccio, portato con degli stivali in camoscio dal tacco alto, vanta uno spacco vertiginoso, che sale quasi fino all’inguine. Un blazer in nuance la riparava dalla brezza milanese. Sono firmatissimi gli accessori, a partire dalla cintura Hermès che le cinge la vita. A tracolla Elisabetta porta la borsa Lou di Saint Laurent mentre sul décolleté sfoggia una serie di collane con ciondoli, compresa la Alhambra di Van Cleef & Arpels, abbinata agli orecchini. Bellissima ma soprattutto felice di poter trascorrere del tempo con il suo Nathan Falco.

