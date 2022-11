Lourdes Leon Ciccone, dal look trasparente spuntano i tatuaggi… inguinali

“Tale madre, tale figlia” recita un famoso proverbio. E a vedere le foto di Lourdes Leon Ciccone sul red carpet si nota tutta l’irriverenza che ha contribuito a rendere mamma Madonna un mito del costume. La 26enne ha partecipato all’opening newyorchese della mostra Mugler Couturissime, allestita al Brooklyn Museum. Per l’occasione Lourdes ha ovviamente optato per un outfit della maison, catturando l’attenzione sul red carpet.

Il look

Modella, ballerina, attrice: Lourdes Leon Ciccone è figlia d’arte e si vede. Del resto con una mamma come Madonna non poteva essere altrimenti. Attiva anche sui social, delizia i follower con scatti infuocati, dove mostra la pelle e posa sensualmente. All’evento di Mugler ha optato ancora una volta per un outfit sexy. Per lei leggings con pannelli trasparenti e un body nero abbinato, dalle spalline sottili e con lo scollo tondo. Ai piedi un paio di sandali in tonalità con i listini sottili. Capelli lisci e neri, trucco con l’eye-liner marcato e lunghissime unghie noir completavano il look.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LOLAHOL (@lourdesleon)

I tatuaggi

E’ un sodalizio ben rodato quello di Lourdes Leon Ciccone e Mugler. La modella ha sfilato diverse volte per il brand, che è ora sotto la direzione creativa di Casey Cadwallader. La sua partecipazione all’evento di New York rafforza questa unione. Tra i pannelli trasparenti dell’outfit scelto da Lourdes per la serata era impossibile non notare una miriade di tatuaggi. I disegni le ricoprono le braccia e spuntano maliziosi dai lembi di tessuto. Tessuto che in zona inguinale era leggermente spostato, creando un effetto bollente. Farfalle sul seno, un diavoletto sul bicipite, il logo della Rolls Royce sull’avambraccio e una zampa felina in prossimità del lato A: i suoi tattoo sono accattivanti e variegati.

La croce

Tra l’outfit rivelatore e i tatuaggi, ce n’era di carne al fuoco. C’è però un altro dettaglio che salta all’occhio, l’enorme crocifisso che Lourdes Leon Ciccone portava in mezzo al décolleté. A una grossa catena c’era appesa una vistosa croce, che ci riporta con la memoria ai tempi in cui Madonna era solita giocare con i simboli religiosi. Lei ha fatto della blasfemia uno stile di vita e adesso Lourdes segue le orme materne a suon di provocazioni.

Related Posts