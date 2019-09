E’ nato il terzo figlio di Mariano Di Vaio

Terzo figlio per Mariano Di Vaio. Domenica 22 settembre è nato Filiberto Noah Di Vaio: ad annunciarlo su Instagram è stato il papà, con foto dalla sala parto, accompagnata da un testo in inglese. Oltre ai ringraziamenti a Dio e i complimenti alla moglie Eleonora Brunacci, Di Vaio ha colto l’occasione per introdurre lo stesso neonato nel mondo social: alla fine del post, ecco linkato il profilo Instagram del piccolo @filibertonoahdivaio.

Parto in acqua per Elonora Brunacci, che dopo Nathan Leone e Leonardo Liam ha accolto tra le braccia emozionata Filiberto Noah.

La coppia, sposatasi nel 2015, ha ricevuto tantissimi auguri dai follower. Mariano Di Vaio a soli 30 anni vanta infatti un profilo Instagram da 6 milioni di follower e contratti di moda a livelli altissimi, tra cui Dolce&Gabbana, che proprio in questi giorni ha incluso il maggiore dei figli di Mariano Di Vaio, Nathan Leone, in una delle sue campagne beauty di cui è testimonial il padre.

Un altro tassello nella #MdvFamily, un altro piccolo influencer che vede la luce. Auguri Filiberto Noah!

