Ecco cosa ci fanno gli influencer a Venezia 80

Ed ecco, puntuale come ogni anno, la polemica che accende i social: cosa ci fanno gli influencer a Venezia 80?

Qualcuno ha un passato televisivo, altri no. Si muovono come degli attori sul red carpet dedicato al cinema, ma il loro spettacolo serve ad alimentare il flusso social. Gli influencer piombati a Venezia, sono loro che la rete “cerca”, critica o osanna. La loro presenza è più attesa della reazione sui film in gara. Stiamo parlando di Giulia Salemi, Paola Turani, Giulia De Lellis, ma anche dell’ex fidanzato della sorella di Chiara Ferragni, Valentina.

Dallo stylist al fotografo

Gli influencer si preparano da mesi al red carpet di Venezia. Si muovono prevalentemente su invito di qualche brand, sono le punte di diamante delle feste più glamour (di aziende come Campari e Moet&Chandon, ma anche Giorgio Armani). Poi serve il look giusto, ed ecco che viene coinvolto lo stylist, che individua il marchio cui affidare il proprio cliente. In uno scambio di favori reciproco, sono in gioco la visibilità e la monetizzazione. Vestito, scarpe, gioielli, trucco e parrucco. Senza dimenticare il fotografo personale che riprenderà l’intero processo, incluso l’immancabile taxi fluviale. Tutto è studiato nei minimi dettagli, tutto ripreso e documentato, le veterane come Giulia De Lellis (5,3 Mln di follower) e Paola Turani (2 Mln di follower) lo sanno e inseriscono i tag giusti nelle foto.

Il fattore emotional

Cosa piace al pubblico di questi personaggi social che, oltre al clamore, si beccano anche molte critiche? La possibilità di spiare le loro vite, la normalità che le grandi star non mostrano, la speranza di essere come loro. E poi ovviamente, chi non desidererebbe un guardaroba di quel livello, seppur occasionale?

Il bravo influencer alimenta tutte queste motivazioni con il fattore emotional: piacciono i baci sotto i riflettori di Rosa Perrotta (1,7 Mln di follower) e Pietro Tartaglione, intriga vedere Virginia Stablum, la nuova fidanzata di Luca Vezil (1 Mln di follower), dopo la rottura da Valentina Ferragni.

Baci e amore

Sono tante le tematiche che gli influencer mostrano dai loro profili social. E se è vero che tutto è filtrato da una attentissima regia, è altrettanto sicuro che la vita reale paga. Per questo motivo le storie d’amore degli influencer sono un volano di like. Come per i Prelemi, Giulia Salemi (1,9 Mln di follower) e Pierpaolo Pretelli che, forti del loro amore nato in tv, possono avvalersi dell’hashtag creato apposta per loro dai numerosissimi fan della coppia. A Venezia 80 il loro red carpet (con un vestito Atelier Emé creato ad hoc per Giulia) ha avuto molto seguito.

La maternità e il corpo che cambia

Stesso dicasi per un’altra amatissima coppia televisiva, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni (1 Mln di follower). La gravidanza di lei è stata seguitissima su Instagram e Naty a Venezia 80 ha sfoggiato con orgoglio il corpo non ancora perfetto. Con il vestito bianco Nicolas Jebran lievemente gonfio sul ventre, la Paragoni ha compiuto, nel suo piccolo, una piccola rivoluzione sui social: normalizzare il processo del corpo che cambia, aiutando le altre mamme ad accettarsi. “Ho scelto un abito che sapevo avrebbe messo in evidenza le mie forme post parto, ho deciso di non nasconderle e lasciarle visibili, perché si, è tutto assolutamente normale”, ha scritto nel post.

Giorgia Soleri con i peli

Giorgia Soleri ha mostrato su Instagram i peli sulle gambe, scherzando sull’eventualità di essere la prima a mostrarli a Venezia, salvo poi farsi fotografare con l’abito lungo. Il messaggio positivo, per tutte le ragazze, è accettarsi, ma non è stato credibile.

Non solo sponsorizzazioni, quindi. Gli influencer che ci piacciono sono quelli che celebrano la libertà di essere se stessi, con la propria unicità e in barba alle critiche. Guarda nella gallery se ci sono riusciti a Venezia 80.

