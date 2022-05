Tina Kunakey bellissima e selvaggia in bikini

Un fisico perfetto quello di Tina Kunakey: sensuale e femminile, morbido e tonico. Sulle calde spiagge del Brasile, la modella si crogiola al sole sulla sdraio, gioca in acqua o si lascia accarezzare dal vento in riva al mare sfoggiando curve mozzafiato e bikini intriganti. Non sono scatti rubati da un paparazzo indiscreto, ma le immagini della campagna di Monday Swimwear per la nuova collezione di costumi. Per rappresentare forza, vitalità e sicurezza non potevano trovare una musa più adatta.

Tina Kunakey maliziosa in spiaggia

La pelle di Tina Kunakey luccica al sole e lei si lascia baciare dai caldi raggi sfoggiando un corpo perfetto, un vero concentrato di femminilità. I bikini Monday Swimwear sono sexy e rivelatori, con slip sgambatissimi e top che valorizzano la forma del seno. Bellissima e selvaggia, la modella gioca con i laccetti degli slip, solleva languidamente le braccia, tira su il pareo come a voler scoprire il lato B. Da brava maestra di provocazione, la moglie di Vincent Cassel gioca con le pose lasciando l’obiettivo di Morgane Lay libero di indugiare sulle sue curve. A fare da sfondo, l’iconica spiaggia di Ipanema, a Rio De Janeiro, e la sua energia inconfondibile.

Una vita in Brasile con Vincent Cassel

E’ proprio in Brasile che Tina Kunakey si sente a casa. E’ lì che lei e Vincent Cassel hanno trovato la loro patria d’adozione dopo essersi sposati a Biarritz, in Francia. Insieme alla piccola Amazonie, la bimba che hanno avuto due anni fa, girano il mondo ma alla fine è nel Paese verdeoro che fanno base. Di recente la coppia ha partecipato mano nella mano alle sfilate parigine. Con i loro look abbinati (ne abbiamo parlato QUI) hanno conquistato sguardi e flash. Ma, senza nulla togliere a Vincent, le foto di Tina in bikini sono una vera gioia per gli occhi. Guarda la gallery e giudica tu…

Related Posts