Tina Kunakey mostra seno e natiche nella lingerie sensuale

La pelle abbronzata, i famosi capelli selvaggi domati alle treccine, le labbra carnose, gli occhi profondi e il corpo da sogno. E così che appare Tina Kunakey nella nuova campagna del brand di lingerie Cuup. Scattate sulle spiagge incontaminate del Brasile, le foto puntano a trasmettere l’immagine di una donna bella al naturale, senza accorgimenti particolari, se non quello di sentirsi bene nella propria pelle.

In intimo sulle spiagge brasiliane

Se la protagonista più nota negli scatti è Tina Kunakey, per la campagna sono state chiamate anche molte altre modelle, di ogni forma e colore. Nella moda si continua a puntare sulla libera espressione del sé unita all’inclusivity. Una rivoluzione per il fashion system, che ha sempre tenuto fede a rigidi concetti del corpo femminile, schemi radicati da cui non si riusciva ad uscire. L’intimo indossato dalle protagoniste degli scatti incarna alla perfezione quel mood di natural feeling, caratterizzato dai colori basic che ricordano gli elementi naturali e dai tessuti morbidi. Sulla sabbia Tina è dolcemente sensuale con i reggiseni trasparenti e i perizoma che svelano le natiche.

Amore e lavoro con Vincent Cassel

E’ un periodo d’oro quella che sta vivendo Tina Kunakey. La splendida modella trascorre buona parte del suo tempo in Sudamerica, insieme al marito Vincent Cassel e alla figlia Amazonie. Nonostante la lontananza dalle capitali della moda e le difficoltà attuali di viaggiare, la Kunakey riesce a lavorare molto bene anche a distanza. Solo qualche settimana Tina e Vincent hanno lanciato la loro capsule per The Kooples, una linea unisex pensata per vestire entrambi i membri della coppia. Non mancano le collaborazioni con i marchi più importanti, come Valentino e Bulgari. Una vita rilassata ma ricca di interessi per Tina che, separata dal mondo occidentale, sembra aver trovato il suo paradiso.

