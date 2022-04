Tra i tatuaggi di lui, l’entourage numeroso e gli outfit vistosi di entrambi, è impossibile non accorgersi di Kourtney Kardashian e Travis Barker per strada. La coppia è in visita a Milano ed è stata paparazzata a spasso per il centro, in un caldo pomeriggio di primavera. Ma cosa ci fanno i due nel nostro Paese? Le indiscrezioni sono molte, le certezze pochissime.

Le tappe di un amore bollente

Travis Barker e Kourtney Kardashian sono innamoratissimi. E non lo nascondono. Le loro effusioni bollenti sul red carpet sono ormai la prassi così come i post hot su Instagram. I due si conoscono da moltissimi anni ma si sono fidanzati solo a inizio 2021. Nell’autunno dello stesso anno lui le ha fatto la proposta di nozze, con un anello da sogno (QUI i dettagli). E’ successo poi che, in una notte di baldoria dopo i Grammy Awards del 4 aprile, la coppia si sia giurata amore eterno in una cappella di Las Vegas, davanti a un finto Elvis Presley. Una cerimonia non ufficiale ma carica di sentimento, al culmine di una serata alcolica.

Da Versace a Dolce&Gabbana?

Adesso però c’è da pensare al matrimonio vero, che si annuncia in grande stile, davanti ad amici e parenti. Come si vestirà Kourtney Kardashian? Per le nozze improvvisate in Nevada, la star dei reality indossava un top vintage giallo con una croce centrale di Versace e una giacca in pelle di Saint Laurent, abbellita con cuori di metallo sulla schiena. Si vocifera però che i due siano a Milano per fare le prove degli abiti nuziali da Dolce&Gabbana. I Kravis sono molto legati alla maison, sfoggiano spesso look del brand e hanno anche presenziato alla spettacolare sfilata d’alta moda a Venezia a settembre (rivedila QUI). Sono altrettanto insistenti le indiscrezioni che li vogliono in città per l’ultimo fitting, sempre con Stefano Dolce e Domenico Gabbana, per gli outfit da indossare al Met Gala, che andrà in scena a New York il 2 maggio.

Turisti a Milano

Se per ora vige il riserbo totale sui loro appuntamenti meneghini, di certo sappiamo che Kourtney Kardashian e Travis Barker si stanno divertendo moltissimo durante questo viaggio. La coppia pubblica una storia via l’altra, concentrandosi principalmente sul cibo. Risotto, dolci, pasta: il menu è ricco e loro mangiano con gioia. Kourtney e Travis ci hanno portato anche all’interno del Duomo, con un tour privato. E via di altri gossip. Sono tanti i follower che li vorrebbero infatti sposi in Italia, anche se l’imponente cattedrale è da escludere come location. Il tempo lo dirà, per ora sbirciateli in versione turisti nella gallery.

