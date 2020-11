Tutti i look di Belen Rodriguez a Tu si que vales

La showgirl argentina ha fatto scelte originali e ricercate: in bianco per la finale, gambe a vista e scollature sexy e... qualche Versace di troppo

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Mai visto 9.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Andrea Paris vince Tu si que vales in una finale seguitissima che ha superato i 6 milioni di telespettatori. Ad intrattenerli ci hanno pensato le performance dei talenti ma anche l’affiatamento tra giudici e conduttori. Un cast rodato e vincente che riesce a toccare diverse fasce di pubblico, ciascuna con la propria motivazione. Naturalmente i fan di Belen Rodriguez sono tantissimi: tutti a chiedersi (e a chiederci), dopo ogni puntata, di chi fosse il look della propria beniamina.

Molto apprezzato è stato l’outfit della finale. Belen Rodriguez ha indossato un abito bianco dal taglio asimmetrico con spalle nude e profondo spacco laterale. Una creazione di Lia Stublla, di cui aveva dato un’anticipazione sui social. Ai piedi delle particolari décolleté Matteo Mars e gioielli Crivelli.

Questo outfit è l’ultimo di una serie di scelte particolari, variegate e molto azzeccate che la showgirl argentina ha sfoggiato puntata dopo puntata. Come il completo iperfemminile Simona Corsellini, l’abito giallo scollato e vistoso, il vestito “Afrodite” di Matteo Manzini che l’ha resa una dea. Scollature profonde e spacchi generosi non sono mancati, ma il tutto dosato e moderato come si conviene ad un programma destinato alle famiglie.

Nel guardaroba per Tu si que vales non sono mancati grossi nomi della moda internazionale, da Givenchy ad Alexandre Vauthier e Mugler. Belen Rodriguez ha portato sul palco anche alcuni capi Versace. Unico errore? L’aver scelto per la quinta puntata un vestito già visto a Sanremo scorso. Guarda nella gallery tutti gli outfit di questa edizione: quale look le stava meglio?

Related Posts