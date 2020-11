Argento per Jlo, rosso per Alessia Marcuzzi, giallo per Rita Ora: gli outfit colorati dei vip a novembre

E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo streetstyle, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Le feste si avvicinano e, benché siamo ancora a novembre sono tante le star che optano già per nuance natalizie. Tanto rosso per le bellissime, dal minidress animalier di Alexandre Vauthier sfoggiato da Alessia Marcuzzi in tv a Le Iene al caldo piumino Duno di Eleonora Pedron. Il look più infuocato (e discutibile) è però quello di Kim Kardashian che, oltre al bustino vintage di Thierry Mugler e ai leggings in lattice di Atsuko Kudo, di rosso ha anche la parrucca.

E’ pronta per le festività anche Jennifer Lopez che, in occasione degli American Music Awards, ha scelto l’argento con un look composto da top corto e gonna con lungo spacco di Balmain. A 51 Jlo è più sexy che mai. Altro evento, altra star. Agli Mtv Europe Music Awards Rita Ora era tutta un tulle con il voluminoso minidress giallo di Giambattista Valli.

In questo mese non sono mancate le fantasie. Chiara Ferragni, con un cappotto della sua collezione, è un leopardo fashion a spasso per il centro di Milano. Look floreale firmato Dolce&Gabbana per Sabrina Ferilli a Tu si que vales. Fiori anche per la neo-mamma bis Giorgia Palmas, splendida sul divano del suo nuovo appartamento con addosso un abito di Atelier Emè. Tra tanta eleganza scelgono la comodità Diane Kruger con il cappotto Mango e Hailey Baldwin con la giacca sportiva MM6 x TNF. Scopri nella nostra gallery cos’hanno indossato le star nel mese di novembre.

