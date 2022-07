Valentina Pace classica e romantica in abito da sposa

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Da copiare Mai visto Pericolosamente sexy 7 IL NOSTRO GIUDIZIO

Come nelle favole, Valentina Pace ha coronato il suo sogno d’amore e ha sposato Stefano Moruzzi. I due fanno coppia da diversi anni e sono genitori di Matilde, 3 anni (ma l’attrice è mamma anche di Alice, che ne ha 12) e finalmente hanno fatto anche il grande passo. Per il sì hanno scelto una villa immersa nel verde dei Castelli Romani e hanno raccolto attorno a loro le persone più care per una giornata memorabile all’insegna dell’allegria.

La storia d’amore con Stefano Moruzzi

Valentina Pace, nota soprattutto per il suo ruolo nella fiction Un Posto al Sole, e Stefano Moruzzi si sono conosciuti in un centro sportivo di cui erano entrambi habitué. E’ stato lui a fare la prima mossa e, dopo un corteggiamento serrato, l’attrice ha ceduto. Tre anni fa è nata la loro figlia Matilde, e ora sono diventati marito e moglie.

L’abito da sposa di Valentina Pace

Per le sue nozze, Valentina Pace ha scelto di andare in controtendenza. E’ prassi consolidata ormai indossare almeno due vestiti da sposa, a volte tre (addirittura c’è chi osa il quarto). Lei invece ha preferito indossare un solo abito bianco. Ha scelto un modello dell’atelier Dream Sposa romantico e sexy allo stesso tempo. Il corsetto è orlato da pizzi, con una delicata trasparenza sul davanti e con le stecche a vista che donano il tocco sexy. La gonna invece è in organza di seta, spumeggiante e con maxi rouche sul davanti che conferiscono un’anima romantica. Make up leggero, velo corto e capelli semiraccolti con onde che scendevano sulle spalle hanno completato il look.

Il ricevimento immerso nel verde

Valentina Pace ha voluto come damigelle le sue bambine: Alice, con un abito di tulle lilla, e la piccola Matilde in bianco. La cerimonia si è svolta con rito civile e il ricevimento è stato bucolico e romantico. Il giardino della villa, immersa in un enorme parco con alberi secolari e terrazza panoramica sul lago di Albano, era decorato da addobbi floreali dai colori pastello. Gli ospiti si sono divertiti tra brindisi e musica dal vivo, e gli immancabili fuochi d’artificio hanno accompagnato il momento del taglio della torta e il romantico bacio degli sposi.

