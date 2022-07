Per mamme e figlie vip i costumi più belli sono quelli matchy-matchy

La stagione delle vacanze è entrata nel vivo e, in riva al mare o a bordo piscina, le vip ne approfittano per sfoggiare curve perfette e nuovi costumi (delle tendenze da tenere d’occhio ne abbiamo parlato QUI). Stavolta però non si mettono in posa da sole: la moda del momento prevede che mamma e figlia abbiano il costume abbinato. E così, con l’outfit balneare matchy-matchy, regalano ai follower scatti social dolcissimi in formato famiglia.

Costumi coloratissimi per mamma e figlia

Colori accesi e fantasie maxi sono perfetti per un’estate allegra e spensierata. I costumi matchy-matchy Calzedonia di Elisabetta Canalis e Skyler Eva Perri si accendono con le nuance fluo, dall’arancio al fucsia al lime. Fiori macro caratterizzano i bikini di Federica Nargi e delle sue figlie Sofia e Beatrice Matri. La mamma mette in mostra il fisico spaziale, e le bimbe la imitano con pose e smorfie come due modelle navigate.

La passione per l’animalier contagia tutte

Non c’è dubbio sul fatto che la fantasia animalier sia in assoluto la più trendy dell’estate (ne abbiamo parlato QUI) e approda anche sui costumi. Sharon Fonseca la sceglie, nella versione zebrata, per un’accoppiata irresistibile con sua figlia Blu Jerusalema Vacchi: la mamma in bikini e la piccola in intero. Martina Stella e Ginevra Gregorini sono sulla stessa lunghezza d’onda e posano spiritose e irriverenti tra sorrisi e linguacce con i due pezzi Tezenis leopardati.

I grandi classici fanno centro

E poi ci sono gli intramontabili, i grandi classici che non passano mai di moda e che garantiscono sempre la loro figura. Per esempio i costumi interi rossi che sfoggiano in coordinato Caterina Balivo e la sua dolcissima Cora Brera. Oppure le righine sottili alla marinaretta dei bikini Yamamay che Costanza Caracciolo ha scelto per se stessa e per le sue piccole Stella e Isabel Vieri. Un trio formidabile e decisamente chic.

Quello dei costumi matchy-matchy è un trend che Beatrice Valli prende sul serio e lo trasforma in una questione di famiglia. L’influencer abbina il beachwear non solo con sua figlia Bianca, ma anche con il primogenito Alessandro e con il marito Marco Fantini. Cercali nella gallery…

