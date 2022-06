Da Britney Spears a Giorgia Venturini, tutte le spose di giugno: che abiti!

Erano anni che non si vedevano tante spose famose tutte insieme. Dopo le cerimonie vip di maggio, anche Giugno 2022 ha regalato grandi emozioni in quanto a matrimoni e, soprattutto, ad abiti nuziali: ce n’è per tutti i gusti. Vediamo chi si è giurato amore eterno nelle ultime settimane.

I calciatori

Partiamo dagli sportivi. E’ al passo con i tempi il matrimonio di Kevin Prince Boateng e di Valentina Fradegrada. I due infatti, oltre ad aver detto sì in una tenuta sulle colline senesi, si sono sposati anche nel Metaverso, dando la possibilità ai fan di assistere. L’abito di Valentina, con maniche a pipistrello e scollo profondo, è stato realizzato da Le Spose di Giò. Francesca Fantuzzi e Domenico Berardi hanno scelto il Lago di Garda per le loro nozze. L’influencer era romanticissima in un voluminoso abito in pizzo bianco con lunghissimo strascico di Antonio Riva. Rachele Risaliti ha optato per un modello classico e molto elegante, confezionato da Simone Marulli, per scambiarsi le promesse con Gaetano Castrovilli in una splendida villa fiorentina.

I volti tv

Sono tre gli abiti sfoggiati da Ambra Lombardo per le sue nozze con l’imprenditore Lorenzo Cascino. I vestiti, uno principesco, uno sensuale e uno traforato, firmati da Antonino Cedro, erano iper sensuali (QUI i dettagli). Giorgia Venturini si è invece sposata con un meraviglioso pancione. La conduttrice, che sarà mamma ad agosto, ha fasciato le curve materne in due abiti, il primo firmato Federica Pittaluga, il secondo Elisabetta Franchi.

Le straniere

In tema di spose famose, come non parlare del matrimonio di Britney Spears? La popstar ha organizzato un evento da sogno nella sua villa californiana. Tantissimi i vip presenti (guarda QUI) e tre abiti per lei, dal bianco tradizionale al rosso fuoco, tutti firmati Versace. Top model di fama mondiale, Toni Garrn ha sposato l’attore Alex Pettyfer a Paros. Per l’evento greco, la modella ha indossato ben quattro vestiti, tra pizzi e minigonna. Sbircia i suoi look e tutti quelli delle spose di giugno nella nostra gallery.

