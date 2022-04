MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Per tutte le tasche 6.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

In questi giorni è tornato in auge il Wanda-gate (QUI i dettagli), lo scandalo di presunti tradimenti e ripicche ruotato intorno a Mauro Icardi e Wanda Nara nei mesi scorsi. Questa volta però le voci di liason extraconiugali riguardano l’influencer e non il calciatore. A parlare in tv è l’ex guardia del corpo Agustin Longueira, che ha svelato di avere un’interesse per la Nara. Il bodyguard ha però smentito le indiscrezioni su un effettivo flirt. Di fatto la cronaca rosa internazionale è tornata a interessarsi dell’affair. E questo ha giovato al nuovo progetto imprenditoriale di Wanda.

Circodanta dai curiosi

Wanda Nara ha invitato i suoi fan al centro commerciale Abasto, a Buenos Aires, in Argentina, e loro hanno riposto numerosissimi. L’occasione era l’apertura del negozio di make-up della sua linea, Wanda Nara Cosmetics, e la guest star dell’evento è stata lei in persona, ovviamente. Al suo arrivo l’imprenditrice ha trovato una folla oceanica ad attenderla. Scortata dagli assistenti e dalla sicurezza, la Nara ha abbracciato i presenti, si è scattata numerosi selfie e ha firmato autografi. Poi si è diretta nella boutique dove ha provato i trucchi e ha posato per altre foto. Erano tantissimi i curiosi presenti, che le hanno portato regali, fiori e urlato frasi sdolcinate.

Look casual ma costoso

Per un evento tanto importante ci vuole il look giusto. Wanda Nara ha pensato a un outfit elegante ma comodo al tempo stesso, in una tonalità primaverile. Con una giacca azzurra (1.790 euro) e un paio di pantaloni palazzo in nuance (1.930 euro), tutto firmato Balmain, l’argentina era perfetta. Una mise non troppo pretenziosa ma decisamente firmata, adatta al suo status di imprenditrice di successo.

L’outfit è troppo sexy

Prima di dirigersi in negozio Wanda Nara si è ripresa allo specchio, regalando ai follower anche un momento bollente. La Nara ha aperto il blazer, svelando un reggiseno beige, che conteneva a malapena il décolleté. Mucho. “E’ troppo”, ha ammesso, ridendo, mentre osservava il provocante lato A. Si è subito riabbottonata e poi via, verso i fan festanti che la stavano aspettando.

