Wanda Nara mostra il sedere allo stadio

La signora Icardi torna a Milano e si butta in piscina in lingerie... non mancano le polemiche sulle sue foto

Por casa todo sigue igual. “A casa tutto resta uguale”, ci dice Wanda Nara su Instagram. In effetti l’argentina ci ha abituati alle foto di lei in costume nella sua piscina sul terrazzo, con alle spalle lo stadio di San Siro. Solo che quest’anno per lei e famiglia è un po’ cambiato tutto. Dopo la turbolenta fine del rapporto di Mauro Icardi con l’Inter e il passaggio (prima temporaneo e poi definitivo) al Paris Saint-Germain, il clan si è trasferito in Francia.

Wanda Nara però non ha mai fatto mistero del suo amore per Milano e ci torna appena può. Lasciata Parigi per l’estate, dopo la vittoria da parte del PSG della Coppa di Francia, Wanda ne ha approfittato per una puntatina in città, prima di trasferirsi per qualche settimana nella lussuosa villa di proprietà sul lago di Como. E vuoi non deliziare i follower con i consueti scatti nella piscina dell’attico?

Un enorme gonfiabile a forma di fenicottero, il Meazza maestoso sullo sfondo e una Wanda in bikini striminzito. A ben vedere Wanda Nara il bagno lo fa direttamente in lingerie, un completo nero con perizoma firmato Calvin Klein. “Come una bambina”, scrive lei, mentre ammicca alla fotocamera e mostra il fisico florido, con tanto di elastico colorato in testa e occhiali da sole.

A proposito del corpo di Wanda Nara, in questi giorni l’opinionista del Grande Fratello Vip si è trovata, suo malgrado, al centro di una polemica. Durante un live con un’amica infatti Natalie Weber, moglie del calciatore Mauro Zarate, avrebbe speso parole poco piacevoli nei confronti di Wanda. “Dovrebbe dire alle mogli dei calciatori della squadra di Icardi di non filmarla. Perché quando la filmano è il triplo di come si mostra in rete. Anche questo è negativo, perché si restringe?”. Insomma lady Zarate non le manda a dire e Wanda risponde… a colpi di sedere nudo.

