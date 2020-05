Wanda Nara mangia dolci e poi… corre

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Come lo indossa Un voto al colore 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Puoi anche vivere una vita nel lusso, ma agli effetti del lockdown non si sfugge! Cucina oggi, assaggia domani, riposo sul divano e vita familiare, ed ecco che il girovita si arrotonda. Non sfugge da questa routine nemmeno Wanda Nara, che sta trascorrendo questo periodo in una splendida villa sul lago di Como, insieme a tutto il clan.

La vita di Wanda Nara si svolge placidamente entro i confini della proprietà. Un grande prato per le attività all’aria aperta dei ragazzi, funzionale anche per la tintarella. Sul lettino di vimini l’argentina regala selfie infuocati con vista non soltanto sul lago di Como.

I cinque figli da intrattenere (e da sfamare) sono la missione primaria di Wanda Nara, che manda ai follower anche qualche scatto dei manicaretti di casa Icardi. Dolci soprattutto: torte al cioccolato ricoperte di smarties, macedonie arricchite di panna e crema gianduia, tarte tatin e biscottini al cacao e pistacchi. Una delizia per gli occhi e per il palato, una croce per il fisico di chiunque.

La signora Icardi, “Wandona” per usare le parole di Alfonso Signorini, ha fatto delle curve burrose un vanto personale, ma non può permettersi di prendere chili deliberatamente. Eccola quindi in tenuta sportiva firmata Nike (sponsor tecnico di Mauro Icardi), approfittare di una giornata uggiosa per dedicarsi all’attività sportiva. Strizzata nel top aderente, Wanda Nara non si risparmia sul tapis roulant.

Dalla palestra casalinga, con vista sulle acque del lago, posta storie esplicative, inquadrando ora il florido décolleté, ora l’attrezzo. Il fiatone di chi non si risparmia e fatica volenterosamente, il viso stanco ma motivato. Se domani poi uscirà il sole, ci si potrà sdraiare sul lettino vista lago, non sarà stato uno sforzo vano.

