Wanda Nara, casual ma firmata per festeggiare Mauro Icardi

E sono 31 per Mauro Icardi. Il 19 febbraio il calciatore argentino ha festeggiato il suo compleanno, circondato dall’affetto della famiglia. Wanda Nara e le figlie Francesca e Isabella gli hanno organizzato un party dolcissimo.

Compleanno in famiglia

Mauro Icardi ha festeggiato il compleanno nella sua villa di Istanbul: lui è un attaccante del Galatasaray e trascorre parte dell’anno in Turchia. Wanda Nara ha iniziato a postare storie Instagram già dalle prime ore del mattino, stuzzicando il marito e prendendolo anche un po’ in giro. La showgirl ha chiesto al calciatore cosa si aspettasse come regalo, poi ha ironicamente ammesso di essere la regina dei regali economici. Lei è in realtà una grande amante del lusso e sicuramente ha pensato a un cadeaux di tutto rispetto per il marito. La festa però è stata molto intima e discreta. Le bimbe hanno preparato un torta a forma di cuore per il papà mentre la Nara ha cucinato sulla griglia il salmone ripieno, nel giardino di casa. Gli scatti della famiglia insieme, al netto dei tre figli maggiori che Wanda ha avuto da Maxi Lopez, lasciano trapelare gioia e serenità.

Gli outfit da casa (ma firmati)

Nel corso della giornata importante, Wanda Nara ha cambiato ben tre look. Tre outfit comodi e casalinghi ma, come sempre, le grandi maison non sono mancate, mixate con brand street. Al mattino, l’argentina ha optato per una felpa blu con il logo dell’Università di Oxford. Firmata H&M, è in vendita a 24,99 euro. Per cucinare in giardino Wanda ha preferito un capo più caldo, un maglione beige Champion (84,95 euro), con dettagli in velluto a coste ed eco-montone. La Nara l’ha abbinato a leggings in tonalità e lussuosi stivali di gomma Chanel. Altra mise per i festeggiamenti della sera: canotta bianca di Loewe (350 euro) e felpa blu elettrico di Adidas (75 euro), sportiva ma cool. A spiccare è la collana di diamanti: la Serpenti Viver di Bulgari è in vendita a 55mila euro.

Wanda e Mauro: amore a gonfie vele

E’ tutto sereno in casa Nara-Icardi. Dopo il periodo burrascoso, in seguito al presunto tradimento del calciatore, adesso l’amore è più forte che mai: lo dimostrano anche i video social di coppia che pubblica Wanda Nara, dove lei e il marito scherzano e si baciano. Il loro 2024 è iniziato a Dubai insieme ai figli per poi proseguire sempre al caldo, ma in Sudamerica, in un viaggio a due. Prima l’Argentina, loro terra natia, poi il Brasile, per un progetto musicale di Wanda: Mauro Icardi non l’ha lasciata solo un secondo e i contenuti Instagram non sono mancati. Tornati in Turchia, la Nara ha portato i bambini per qualche giorno a sciare (il suo piumino verde di Moncler da 1.650 euro è super fashion). Di ritorno a Istanbul si sono dedicati ai festeggiamenti per Icardi: nella gallery ci sono tutte le immagini del party.

