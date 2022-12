Wanda Nara, la vita da single inizia con il costume super sexy

A novembre qualcuno ci aveva creduto a un riavvicinamento tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Dopo un anno burrascoso, fatto di indiscrezioni sui tradimenti di lui, di botta e risposta social e di interviste-verità rilasciate alle tv italiane e argentine, i due avevano stupito tutti postando scatti di coppia in un lussuoso resort alle Maldive. La coppia, che sembrava scoppiata da tempo e già con le carte del divorzio pronte, si era ritrovata? Adesso è Wanda a fare chiarezza.

Natale con i figli

Prima di Natale Wanda Nara è partita insieme ai cinque figli alla volta dell’Argentina. Nel suo Paese natio, l’imprenditrice sta trascorrendo un periodo felice, circondata dagli affetti. Dopo qualche giorno in famiglia, Wanda e i bambini si sono diretti (a bordo di un jet privato) a Punta del Este, rinomata località balneare dell’Uruguay. E’ qui che la Nara accoglierà il 2023 e tutte le novità che porterà.

Dov’è Mauro?

Sui social di Mauro Icardi non c’è traccia. Dov’è il calciatore? E’ rimasto a Istanbul, città dove gioca, nella squadra del Galatasaray? Lui è poco attivo su Instagram e di certezze non ce ne sono. E il viaggio alle Maldive di un mese fa? Nelle scorse ore Wanda Nara ha aperto un box di domande sul suo profilo e un follower le ha chiesto se fosse in coppia in questo momento. “Sono single da ottobre”, ha risposto lei. Un’affermazione che non ha convinto tutti, le foto della vacanza nell’oceano indiano a novembre insieme a Mauro erano parecchio esplicative. I due si abbracciavano, si baciavano, gli atteggiamenti erano in tutto e per tutto da innamorati. Si era addirittura parlato di una nuova gravidanza per la showgirl.

Casual ma firmata sul jet

Archiviata la storia con Mauro Icardi e smentito il flirt con il rapper argentino L-Gante, con cui avrebbe solo progetti di lavoro, Wanda Nara si dedica adesso totalmente ai figli ma non rinuncia alla sua femminilità. Per partire per l’Uruguay ha optato per un outfit casual ma costosissimo. La t-shirt bianca di Balenciaga (495 euro), con la scritta “Be Different”, era abbinata a dei leggings neri. Ai piedi Wanda calzava delle sneakers Nike Air Jordan (129,99 euro) bicolori e in mano teneva ben salda una Birkin di Hermès in coccodrillo nero. La borsa ha un valore di mercato che si aggira sui 60mila euro.

Single e sexy

E’ qualche ora prima dell’imbarco sull’aereo privato che Wanda Nara ha però dato il massimo in quanto a fattore hot. A riprova che è lei la testimonial più indicata per le sue linee di cosmesi e abbigliamento, la modella ha postato una serie di video dove indossa un costume di Wanda Swim. Il modello, in tessuto nero lucido, vanta una scollatura esagerata ed è tenuto a malapena insieme da un malizioso semi-anello centrale. Lei ne loda la qualità e la comodità ma tutti si concentrano sul décolleté bollente. La vita da single della Nara inizia all’insegna del sex appeal: sbirciala nella gallery.

