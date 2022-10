Ilary Blasi e Wanda Nara cambiano “maglia”

Squadra che vince non si cambia, è il detto che si accompagna alle unioni riuscite. Ma al contrario se un matrimonio non funziona meglio andare per la propria strada. Ha destato la nostra attenzione il look sfoggiato da Ilary Blasi: lo stesso scelto recentemente da Wanda Nara. Le due quasi ex mogli di calciatori hanno mostrato sui social una “maglia” che sembra proprio di una squadra di calcio.

Ilary Blasi, fede bianconera?

La separazione Totti-Blasi agita da mesi il gossip del Belpaese (dopo averne influenzato i costumi per un ventennio). Dichiarazioni spontanee, avvistamenti allo stadio, viaggi con i figli e ripicche su Rolex e borse firmate. La coppia è scoppiata e i cocci sono tanti. Impossibile non soffermarsi sulla frase dell’ex capitano della Roma “Di pallone non ha mai capito molto”. Ilary Blasi non commenta e passa oltre. Sui social posta un video in cui indossa una maglia nera dai dettagli bianchi come fosse un vestito: certo, non scenderà in campo, ma salta agli occhi di gossippari e sportivi.

Wanda Nara, tra calcio e moda

Sono tante le squadre che ha cambiato Mauro Icardi: le ultime le ha scelte proprio Wanda Nara. In ballo con la fine del matrimonio, la (ex) moglie affettuosa e procuratrice esigente, non ha mai perso l’occasione per mostrare la passione per i capi di lusso. In un post e nelle storie sfoggia orgogliosamente una maglia simile a quella di Ilary, in versione blu. Sul petto una Tour Eiffel stilizzata richiama subito il logo del Paris Saint Germain, la squadra dove gioca Icardi (anche se adesso è in prestito al Galatasaray). Poi si gira e sulle spalle compare addirittura il numero 9, quello storico di Maurito sin dalla militanza nell’Inter.

La maglia Balenciaga è un must-have

Nessun “vero” team calcistico: la tshirt tecnica di Ilary Blasi e Wanda Nara è firmata Balenciaga. Il direttore artistico Demna Gvasalia aveva fatto sfilare l’abbigliamento sportivo in passerella, decontestualizzandolo e rendendolo oggetto di desiderio per le fashioniste (arriverà ai livelli della Le Cagole bag?).

Adesso il marchio ha anche annunciato che è partner della squadra di calcio del Rennes (di proprietà di François Pinault, ovvero Kering, di cui fa parte anche Balenciaga).

Tornando alle due bionde, fresche di separazione da un calciatore (e con una passione per la moda), la maglia Balenciaga è un messaggio velato all’ex o semplicemente un capo alla moda da avere nell’armadio?

Related Posts