Paillettes, trasparenze, lingerie: spunti vip per il look di San Silvestro

Quella del 31 dicembre è una delle notti più attese. Tra tutte le festività di questi giorni, San Silvestro segna tradizionalmente il passaggio tra il vecchio e il nuovo. Il saluto all’anno che se ne va porta con sé una serie di aspettative e speranze per i dodici mesi in arrivo. Che si passi con gli amici o con la famiglia, in discoteca, in casa o in piazza, per un’occasione tanto sentita non si può tralasciare il look. Parola d’ordine? Brillare. Ce lo insegnano le vip.

Rosso portafortuna

Sono moltissimi gli spunti famosi per la notte di San Silvestro e tantissime le varianti possibili per rendere indimenticabile la serata più luccicante dell’anno. Come non partire dal colore portafortuna per eccellenza? Si dice che indossare qualcosa di rosso per il Veglione sia di buon auspicio. Federica Panicucci e Rosa Perrotta ci offrono due idee diverse ma entrambe perfette per l’occasione. La conduttrice è una visione con una camicia dalle maniche a sbuffo di Elisabetta Franchi, abbinata al rossetto. L’influencer sceglie invece una tonalità più scura: il lungo abito a sirena di Atelier Emé (390 euro) è super chic.

Trasparenze e intimo

San Silvestro è anche una notte un po’ sexy e allora perché non provocare con intimo e trasparenze? Con un top in rete color champagne di Genny (390 euro) Giorgia Venturini è luminosa… e decisamente bollente. Cecilia Rodriguez è accattivante in versione catwoman, con una tuta nera con dettagli mesh sul busto di Tezenis (29,99 euro). In tema di lingerie, Giorgia Soleri è rock con giacca e pantaloni in pelle total black da cui spunta un body in pizzo bordeaux di Triumph (62,90 euro). Giulia De Lellis provoca invece con un bustino rosso abbinato a un perizoma micro.

Oro e paillettes

Come si fa a brillare più di tutti il 31 dicembre? Con i lustrini! Giulia Salemi è una dea in un abito animalier di Roberto Cavalli. Con due spacchi esagerati e i riflessi oro, il vestito, che vanta anche sensuali dettagli cut-out sul ventre, è da vera diva. Il minidress Philosophy di Melissa Satta con una cascata di paillettes argento è invece frizzante e sbarazzino. Diletta Leotta opta per l’effetto nude, con un abitino aderentissimo di Alex Perry (1.450 euro) ricoperto di cristalli, che enfatizza il décolleté.

Perfette in nero

Tra tante proposte cattura-sguardi e vistose, c’è però un colore con cui non si sbaglia mai: il nero. La più classica delle tonalità è rivista in chiave elegante dalle vip per la notte di San Silvestro. Aida Yespica con un modello dallo scollo a V di 1er Etoile punta sul lato A. Elisabetta Gregoraci, che sfodera sempre look azzeccatissimi, è stupenda con un vestito monospalla dallo spacco importante di Sandro Ferrone (149 euro). A caccia di idee per il Veglione? Sbircia nelle gallery i look delle star che sono già pronte per dare il benvenuto al 2023.

