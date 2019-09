Yamamay, chic e glamour col pigiama di seta

Passione, femminilità e colore. Sono queste le tre parole chiave alla base della capsule collection The Italian Tradition lanciata da Yamamay in collaborazione con il setificio campano San Leucio: capi chic e glamour ma confortevoli, che parlano della tradizione con toni assolutamente moderni, adatti per essere indossati nell’intimità della propria casa ma anche per essere sfoggiati fuori.

A prestare il volto alla collezione quattro attrici, alle quali è stato dato il compito di interpretare (più che vestire) i capi: Caterina Murino, Aurora Ruffino, Stella Egitto.

“Si tratta di un progetto molto legato all’arte, all’artigianalità e al made in Italy e anche noi, con la nostra professione, siamo artiste e artigiane”, ha spiegato Aurora Ruffino. “Interpretiamo quello che è l’eleganza italiana, che per me è qualcosa di intimo e innato”, ha proseguito Caterina Murino. E Stella Egitto ha precisato: “E’ una collezione di carattere. Sono capi audaci che coniugano linee confortevoli a tinte forti e di personalità”.

I motivi preziosi e antichi, tratti dall’archivio storico del setificio, vengono resi attuali da una palette cromatica vibrante, perfetta per impreziosire pigiami, kimono e abiti. Sono tessuti pensati per “vestire delle regine”, delicati ma di carattere. Storia, arte e cultura della tradizione italiana resi accessibili alle donne di oggi, che fanno acquisti da Yamamay.

