Venezia 80, i look “da barca” delle star

Ci sono i red carpet della sera, ci sono i party esclusivi, ci sono gli eventi collaterali ma, alla Mostra del Cinema di Venezia, anche l’arrivo in barca è un momento topico. Le star presenti in Laguna sono (quasi sempre) impeccabili nei loro look da giorno. Pantaloni morbidi, minidress sensuali, gonne a ruota, denim, tacchi altissimi, sandali rasoterra, mini bag, maxi borse, gioielli preziosi: in fatto di outfit le scelte sono pressoché illimitate. Ecco gli sbarchi delle star nell’edizione 2023.

A tutto jeans

Il denim è uno dei materiali più versatili: tessuto “da lavoro” per antonomasia, nei decenni è diventato irrinunciabile nel guardaroba delle fashioniste (e non solo) di tutto il mondo. I capi di jeans non mancano nei look “da sbarco” delle star a Venezia 80. Accompagnata dal marito Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti opta per un paio di pantaloni baggy, abbinati a una giacca fucsia e a un top colorato di Forte Forte. Nel total denim di Ermanno Scervino Bianca Balti è una visione: il lungo trench e i cargo pants sono perfetti con il sensuale corsetto steccato.

Monocolore

Il color block monocromatico, l’abitudine di creare un total look nella stessa tonalità, viene riproposto stagione dopo stagione in passerella. Le star amano questa tendenza audace, che attira fotografi e curiosi. Caterina Murino, madrina di Venezia 80, ha scelto il verde per il suo primo arrivo in barca al Lido. Il completo di Giorgio Armani è un portafortuna. Opta invece per il marrone Malika Ayane, futuristica con top e gonna plissettati di Issey Miyake.

Sbircia nella gallery i look “da barca” delle star alla Mostra del Cinema di Venezia.

