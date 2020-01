Zendaya con il seno di plastica da 15mila dollari

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione un voto al colore Non per tutte 10 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ai Critics’ Choice Awards Zendaya non ha vinto la statuetta per cui era nominata (Best Actress in a Drama Series) ma si è aggiudicata il premio per il look più all’avanguardia. Con la sua scelta di stile l’americana 23enne ha sedimentato il suo status di influencer, confermandosi come una delle giovani stelle più amate dagli stilisti e più seguite dai fashionisti.

L’attrice della riuscita serie televisiva Euphoria, in cui interpreta una teenager tossicodipendente, ha lasciato tutti a bocca aperta tanto nella serie tv quanto sul red carpet della manifestazione. Per Zendaya treccine afro lunghe fino al sedere, trucco in nuance con l’outfit, gioielli minimal e un completo futurista di Tom Ford.

Sopra alla lunga gonna fucsia con spacco posteriore Zendaya indossava un top asimmetrico nella stessa tonalità, con collo alto e cinghie. La particolarità? Il corpino-armatura è realizzato in vinile sagomato e si fonde perfettamente con il seno della star. Il valore di questo accessorio cyborg? Ben 15mila dollari.

Il prezzo è però irrilevante per le bellissime, che si accaparrano i loro oggetti dei desideri a tutti i costi senza problemi (posto che in questo caso era certamente in prestito). Il modello sfoggiato da Zendaya si annuncia come uno dei must-have di stagione tra le vip, tanto che è stato scelto solo pochi giorni fa anche da Gwyneth Paltrow per la cover di Harper’s Bazaar. Spendereste tutti quei soldi per un décolleté di plastica?