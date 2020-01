Parata di coppie famose alla sfilata maschile di Etro, a Milano. In prima fila per vedere la collezione di Kean Etro, sono tanti i vip uomini che si sono presentati… accompagnati. A testimoniare che il look non è solo una questione femminile, in un tripudio di grafiche paisley e tessuti lavorati, eccole lì le coppie famose: affiatate ed abbinate in nome della moda.

Sembra ancora sul palco di Sanremo Claudio Bisio: con la giacca damascata bluette si stringe forte alla moglie Sandra Bonzi. Nicola Savino (in camicia rosa e jeans) fa lo stesso con Manuela Suma. Più sobrio Andrea Pirlo in gessato: ad osare ci pensa la compagna Valentina Baldini con il suo vestito fantasia.

I più fotografati da Etro sono stati senza dubbio Irama e Victoria Stella Doritou. Il cantante e la modella russa fanno coppia fissa da poco più di un mese e questa uscita pubblica è una conferma della storia d’amore. Giovani, belli e innamorati… sono anche i più cool! “Arrogante” (indossava gli stessi occhiali del video della sua canzone) con la camicia sbottonata, Irama non ha mollato la bella fidanzata nemmeno per un secondo.

Spiccava invece, nel parterre di Etro, l’assenza di Laura Chiatti, che ha lasciato solo Marco Bocci, per occuparsi dei figli. E di Beatrice Valli (al quinto mese di gravidanza): il suo Marco Fantini, per una volta, era tutto per le fan.

