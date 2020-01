La mano sinistra di Cristiano Ronaldo vale un patrimonio

MORSO DELLA VIPERA Per tutte le tasche Non per tutti Idea regalo Adatto per questa occasione 6.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Cristiano Ronaldo è bellissimo e super sexy, con un sorriso seducente e un fisico scolpito da perdere la testa. Sul campo di calcio è un vero fuori classe (record di gol nel girone d’andata grazie anche all’ultima rete contro la Roma), di certo uno dei giocatori più forti della storia. A casa è un papà amorevole con i suoi cinque figli, e un compagno straordinario per la sua dolce metà, Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo è un uomo pieno di qualità, ma di certo la sobrietà non è una di queste. E’ ricco, anzi: ricchissimo. E gli piace farlo vedere.

Cristiano Ronaldo ha iniziato l’anno a Dubai, dove è stato protagonista della International Sports Conference: i sempre graditi riconoscimenti calcistici e l’ospitalità dell’amico emiro. Quale occasione migliore per tirare fuori dal portagioie (o meglio dalla cassaforte) qualche pezzo notevole? Il rosario che portava al collo e gli anelli che aveva ai lobi sono passati in secondo piano, eclissati totalmente dal luccichio proveniente dalla sua mano sinistra.

All’anulare brillava una veretta di diamanti dal valore stimato di circa 60mila euro. Sul medio, invece, troneggiava un anello con un brillante enorme, valutata per il Daily Mail da un’esperta a circa 235mila dollari. Ma non è tutto: al polso del calciatore bianconero spiccava un Rolex GMT-Master II 116769TBR. Un orologio da mille e una notte, tra i più rari e costosi mai realizzati, in oro bianco 18 carati e tempestato da decine di diamanti da 30 carati.

Sembra una follia, eppure il Rolex impallidisce difronte agli altri orologi sfoggiati da Cristiano Ronaldo durtante il soggiorno negli Emirati Arabi. La sera dello stesso giorno, per ricevere il Dubai Soccer Award, ha eliminato la veretta, sostituendola con un vistoso anello portato al mignolo. Al polso, invece, ha sfoggiato un Octo Finissimo Tourbillon Diamond Pavè di Bulgari. Il costo? Circa 700mila euro.

Roba da niente, se paragonato al terzo orologio sfoggiato da Ronaldo nel giro di pochi giorni. Per festeggiare l’arrivo del 2020 insieme alla sua Georgina, il calciatore ha tirato fuori il pezzo forte: un Franck Muller 7008 T INV, con 424 diamanti per oltre 20 carati totali, dal costo esorbitante di 2milioni di euro.

Insomma, Cristiano Ronaldo è famoso per i suoi piedi “d’oro” che valgono una fortuna… ma anche la sua mano sinistra, tempestata com’è di diamanti, non è certo da meno!

