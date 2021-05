Belen Rodriguez mostra il piedino di luna che spunta dal vestito

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Per tutte le tasche Pericolosamente sexy 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Luna si fa sentire e vedere… il suo piede!! Sono dolcissime le parole che mamma Belen Rodriguez scrive su Instagram, a corredo di un video dove la piccola che porta in grembo si agita, facendo spuntare un piedino dal pancione. In attesa di una bimba dal compagno Antonino Spinalbese, l’argentina si sta godendo questa gravidanza circondata dagli affetti più cari. Insieme al figlio Santiago e alla famiglia d’origine, Belen si è concessa qualche giorno di relax in una splendida villa in Toscana.

Il piedino di Luna

Passeggiate nella natura, pranzi all’aperto, Santiago che gioca con gli insetti: le giornate scorrono serene e, complice il bel tempo, Belen Rodriguez svela le forme che crescono negli abitini aderenti. Nella recente vacanza alle Maldive la Rodriguez aveva inondato i suoi social di splendide foto a tema materno. Adesso, in campagna, non è da meno. Se davanti allo specchio, con una sottoveste, immortala appunto i movimenti di Luna, per delle immagini posate sulla porta di casa opta per un vestito di Akep traforato color pistacchio.

La gag di Antonino

Il sole che le riscalda il volto, una lunga treccia, le mani sul ventre: Belen Rodriguez è una visione. Ma il fidanzato Antonino Spinalbese la prende in giro. Seduto a pranzo con la famiglia, Antonino si è cimentato in un siparietto dove, con qualcosa sotto la maglietta ad arrotondare la pancia, fa il verso alla Rodriguez. “Mi è rimasto tutto qua”, “Questa è la mia panza”, “Meglio che mi sdraio un attimo”, dice Antonino, scherzoso. Poi si alza e cammina un po’, accarezzandosi costantemente il ventre. Belen non riesce a trattenere le risate. In fondo, una coppia che si diverte insieme è destinata a fare strada.

