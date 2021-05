Oltre un anno chiusi in casa, con le uscite ridotte all’osso e frequentando solo la propria bolla. Ora che le belle giornate e l’allentamento delle restrizioni lo consentono, non c’è solo la voglia di uscire all’aria aperta, ma anche il desiderio di farsi notare. E allora, cosa c’è di meglio dei colori fluo per sentirsi sempre come sotto i riflettori? Le vip, che di come stare al centro dell’attenzione ne sanno qualcosa, lanciano il trend. Dalla spiaggia al red carpet, dalla palestra alle vie dello shopping, i loro outfit si accendono di colori al neon.

Dal bikini all’abito da sera

Ogni occasione è quella giusta, e ogni capo quello buono. Sul red carpet della cerimonia degli Oscar, Zendaya, con un sontuoso abito Valentino Haute Couture giallo fluo, ha attirato su di sé tutti i flash. Anche Elisa Visari in vacanza in Repubblica Dominicana non è passata inosservata, complice un bikini al neon e un fisico da capogiro. Wanda Nara sceglie il “rosa evidenziatore” di un reggiseno Nike per il suo workout, Heidi Klum e Irina Shayk passeggiano a New York illuminate da un blazer verde squillante: la prima lo abbina a jeans e accessori bianchi, l’altra a minidress e stivali neri.

Il verde fluo vince su tutti

Purché sia fluo, ogni colore è ammesso. Kylie Jenner per esempio sceglie un completo ampio e comodo ERL total orange che scivola sulle sue curve sinuose. Ma la sua è una delle poche voci fuori dal coro: su tutte le possibili nuance al neon, il verde vince a mani basse. E’ senza dubbio il preferito dalle celebrità, a partire dal chiodo in pelle Manokhi di Chiara Ferragni fino al minidress custom made Balmain di Beyoncé, abbinato a borsa e décolleté in tinta. Le fan del verde acceso possono contare sul supporto di Aurora Ramazzotti, che smorza l’effetto shock del lupetto con un paio di semplici jeans.

Laura Pausini ha sfoggiato un total look fluo Valentino addirittura per essere ricevuta da Sergio Mattarella al Quirinale. Cercalo nella gallery…

