Dua Lipa ai Brit Awards con minidress, autoreggenti e zeppe vertiginose

Alla cerimonia l'artista ha optato per un total look very british di Vivienne Westwood

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Un voto al colore 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Dua Lipa sul palco dei Brit Awards 2021 è quanto di più britannico ci possa essere. La cantante è stata l’icona indiscussa della cerimonia, svoltasi alla 02 Arena di Londra. Si è aggiudicata due premi e ha fatto il pieno di consensi con il suo outfit. Dua si è presentata sul red carpet, uno dei primi dall’inizio della pandemia, con un total look firmato Vivienne Westwood, ricco di significato.

Le zeppe di Naomi Campbell

Il minidress con corpetto e strascico, immediatamente riconducibile alla maison, era declinato in giallo e ricoperto su tutta la superficie da una rete viola. Dua Lipa indossava un anche un paio di autoreggenti nere e i gioielli con la corona, il logo del brand. E’ però nelle scarpe la firma iconica della Westwood. Ai piedi Dua calzava le platform Ghillie in coccodrillo blu. Queste zeppe, viste per la prima volta nel 1993 su Naomi Campbell in occasione della sfilata Anglomania, sono passate alla storia perché, a causa dell’altissimo tacco, la Venere Nera cadde rovinosamente in passerella.

I capelli di Amy Winehouse

Anche in fatto di capelli Dua Lipa era l’incarnazione dello stile british. L’ispirazione per la sua pettinatura è stata subito chiara a tutti: Amy Winehouse. Con un raccolto behive bombatissimo e i ciuffi laterali, l’artista ci ha traghettati nel passato, al tempo in cui la Winehouse, scomparsa nel 2011, calcava i tappeti rossi di mezzo mondo. Uno stile, quello dell’alveare in testa, nato negli anni 60 e approdato nei decenni sulla scena musicale underground inglese.

I simboli delle Spice Girls

Donna forte e indipendente, durante la sua performance ai Brit Awards Dua Lipa ha omaggiato anche le Spice Girls, simbolo del movimento del girl power, partito proprio dal Regno Unito negli anni 90. Con la Union Jack come gonna, la camicia bianca e un top animalier, ha ricordato i look indimenticabili di Geri Halliwell & co. Ma Dua non è solo la vincitrice della serata in fatto di outfit, la popstar ha fatto incetta anche di premi, portandosi a casa sia la statuetta per l’album dell’anno (Future Nostalgia) sia quella per la migliore artista. Scopri nella gallery tutti i dettagli fashion della serata.

