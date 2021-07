Emily Ratajkowski fa la turista in Italia e mostra la borsetta piena di soldi

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Idea regalo Pericolosamente sexy 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

In questi giorni c’è un’americana molto nota in vacanza in Italia: Emily Ratajkowski. Dopo i lunghissimi mesi di stop ai viaggi di piacere, gli stranieri tornano finalmente a visitare il nostro Paese e la modella non ha perso tempo. La sua meta? La Costiera Amalfitana. Non è la prima volta che la Ratajkowski soggiorna in quest’angolo di paradiso, negli anni la top ha condiviso diversi scatti dei suoi tour in Campania. Adesso Emily ha pubblicato delle poetiche immagini al tramonto. Alle sue spalle Positano, in tutta la sua bellezza. C’è solo un cuore come caption, a riprova di quanto siano speciali per lei questi luoghi.

Vittima di mom shaming

Mamma da pochi mesi, nelle foto all’italiana Emily Ratajkowski è splendida con un abito a sottoveste di Mirror Palais, che sottolinea le sue famose curve. Curve che, da sempre, attirano polemiche. Al centro nelle scorse settimane di mom shaming, la Ratajkowski è stata accusata su Instagram di non essere una buona madre. Le sue colpe? Non sarebbe in grado di tenere bene in braccio il figlio Sylvester (QUI I DETTAGLI) e, a detta di molti, sarebbe tornata in forma troppo in fretta dopo il parto, a discapito del piccolino, che stava allattando. Illazioni insensate per cui lei ha tirato fuori gli artigli, rispondendo con un “vergognatevi tutti” a mezzo social.

La borsetta piena di Euro

Non si sa se il neonato sia in vacanza con mamma e papà, il produttore Sebastian Bear McClard, ma di certo Emily Ratajkowski sembra più serena che mai. Sorridente e rilassata, si sta godendo la sua fuga tra i panorami mozzafiato della Costiera. Abituata a vivere nel lusso, Emily sta facendo altrettanto in Italia. Non è passato inosservato uno scatto dove mostra il contenuto della sua borsetta arancione di JW Pei. La it-bag è piena di soldi, in tagli da 50 e 100 euro. Bentornata Emily e buon divertimento!

