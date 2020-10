Venti party paralleli per rispettare le norme anti-covid, gift box costosissime per gli invitati e un abito da 19 milioni di euro...

MORSO DELLA VIPERA Non per tutte Per tutte le tasche Adatto per questa occasione Mai visto 6.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Per la festa per i suoi 40, un’anonima miliardaria libanese ha voluto fare le cose in grande. Dopo il suo party da 22 milioni di euro, l’espressione “non badare a spese” assume tutto un altro significato. Dal buffet all’outfit tutto era all’insegna dello sfarzo e dell’eccesso. E, per essere certi di rispettare il distanziamento sociale anti-covid, i circa 150 invitati sono stati “sparpagliati” nelle 20 residenze della festeggiata.

Le precauzioni anti-covid

La festa principale, alla presenza di 10 ospiti, si è tenuta a Mijas (Spagna). Gli altri invitati sono stati ricevuti in dimore della miliardaria sparse per il mondo tra Londra, Los Angeles, Hong Kong, Kuwait, Qatar, Dubai, Parigi, Tokyo e Mosca. Ma non solo: i party erano collegati tra loro in videoconferenza. Per tutti è stato previsto un banchetto con un budget di circa 18mila dollari ciascuno. In più, per essere certi di non rischiare il contagio da covid, ognuno dei partecipanti al ricevimento centrale è stato omaggiato di una mascherina decorata con un braccialetto di diamanti Bulgari.

Cortesie per gli ospiti

Gli ospiti di ognuna delle feste non sono andati via a mani vuote. Infatti, come ringraziamento, a tutti è stata regalata una scatola a sorpresa. Al suo interno, tra le altre cose, un portamatite Louis Vuitton (€ 1000), una mascherina in pelle dello stesso brand fatta a mano riciclando una borsa vintage, un paio di jeans limited edition Alexander McQueen (€250). E non solo questo: c’erano anche una bottiglia di champagne Armand de Brignac (€500) e detergente per il viso al caviale e siero Amra.

Il look della festeggiata

Per la sua festa, la neoquarantenne miliardaria ha scelto un look strabiliante. E’ stata la designer e artista britannica Debbie Wingham a creare l’outfit esagerato. Le ha dato un valido aiuto Gary McQueen, artista digitale e nipote di Alexander McQueen. Il mantello, un’opera d’arte indossabile, è ispirato a un moderno abito abaya mediorientale ed è tempestato di migliaia di pietre preziose. Inoltre per lei Bulgari ha realizzato una mascherina anti-covid customizzata, dal valore di 250mila euro.

Diamo i numeri

Il protagonista dell’outfit per la festa era il mantello. Lasciava a bocca aperta la decorazione con 15 rarissimi diamanti rossi di dimensione compresa tra 1,5 e 4 carati. Ma non erano le uniche pietre preziose: sulla stoffa anche 20 diamanti neri, 10 diamanti bianchi, un diamante blu, sei diamanti gialli e 4mila piccoli diamanti. C’erano anche mille perle d’acqua dolce ad aggiungere altro sfarzo a un capo già di per se lussuosissimo. Il valore? Un totale di 19 milioni di euro circa. L’ideale insomma, se l’obiettivo è essere indimenticabile… ad ogni costo. Guarda tutti i dettagli nella gallery…

Related Posts