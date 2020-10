Austero abito blu con tacchi alti per la First Lady, mentre la rivale si concede grossi fiori

Si è svolto a Nashville, in Tennessee, il secondo ed ultimo dibattito prima delle elezioni americane del 3 novembre. Trump e Biden si sono fronteggiati in maniera più pacata rispetto al faccia a faccia precedente. Ogni tema è stato comunque oggetto di scontro, dal clima alle mascherine, dai favoritismi familiari ai vaccini, dalla questione razziale ai rapporti con la Cina. Ma se i due candidati alle presidenziali americane sono in disaccordo su tutto, le loro mogli, Melania Trump e Jill Biden mostrano invece un interesse comune: la moda italiana.

Melania Trump e Jill Biden hanno accompagnato i mariti sul palco del dibattito. Se è vero che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, è questa l’occasione di dimostrarlo. Silenziose, discrete ed eleganti, come da tradizione, la moglie di Trump e la signora Biden non hanno deluso le aspettative.

Sappiamo tutti che nel dibattito politico americano entrano a far parte anche i dettagli di look. Se i candidati hanno optato per la classica cravatta del colore del proprio schieramento, anche gli outfit delle signore hanno “parlato” silenziosamente.

Melania Trump ha fatto il suo ingresso di fianco al marito con un raffinato abito blu Dior. Braccia scoperte (retaggio di Michelle Obama, inconsapevolmente un punto a favore del partito opposto a quello del marito), portamento sicuro e distaccato, tacchi Louboutin. Due brand francesi per la First Lady americana.

Nemmeno Jill Biden opta per stilisti americani: indossa un tubino a fantasia floreale Dolce&Gabbana. Più empatica della fredda Melania, riserva al marito persino un caloroso abbraccio. La moglie di Joe Biden cade però nella scelta del marchio: è lo stesso che la rivale aveva scelto per il primo dibattito di settembre.

Dopo il primo duello, mentre la stampa aveva sottolineato la ferocia comunicativa dei due candidati, noi ci eravamo soffermati sul tailleur Dolce&Gabbana di Melania Trump e sulle scarpe Valentino di Jill Biden. Concludendo che almeno sulla moda italiana le due rivali fossero d’accordo.

