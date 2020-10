MORSO DELLA VIPERA pericolosamente sexy un voto al colore come lo indossa adatto per questa occasione 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Mando un grande bacio a Priscilla per avermi trasformata in una ragazza dopo sei mesi senza trucco e tante patatine piccanti”. Settimana scorsa, con queste parole, Bella Hadid ringraziava la truccatrice Priscilla Ono, artefice del suo look in occasione della sfilata Savage x Fenty. Tra molte modelle famose, la Hadid era tra le più bollenti, strizzata in un completino nero di pizzo del brand. Stivaloni alla coscia e una canotta abbassata sull’inguine completavano il suo outfit fetish da capogiro.

Bella Hadid è una delle top più richieste al mondo. Navigata in passerella e provocante davanti all’obiettivo dei fotografi, non ha vergogna a mostrarsi. Durante il lockdown, trascorso nella tenuta di famiglia in Pennsylvania, di lei abbiamo visto praticamente tutto, tra topless maliziosi e bikini inesistenti. Tra servizi fotografici a distanza e pomeriggi di tintarella, Bella non si è proprio risparmiata.

Dopo la quarantena Bella Hadid ha ripreso a lavorare. L’abbiamo vista sul red carpet degli MTV Video Music Awards e, più di recente, nello show del brand di lingerie di Rihanna appunto. Dopo gli impegni business, per Bella è ora tempo di vacanza. In occasione del suo 24esimo compleanno, il 9 ottobre, la Hadid ha deciso di prendersi qualche giorno di relax per festeggiare in grande stile.

Insieme alle amiche più intime Bella Hadid è partita a bordo di un jet privato. Già in volo le ragazze facevano festa, tra maxi palloncini, smorfie e abbracci. Poi gli scatti sull’acqua, in una villa da sogno. Bella in un colorato bikini a vita alta si fa ritrarre in pose plastiche, circondata da bicchieri colmi di alcol. Risate e toccatine tra ragazze, il divertimento è assicurato. La location del loro viaggio è sconosciuta ma, ovunque siano, la temperatura è sicuramente bollente… non solo a livello meteorologico.

