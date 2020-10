La (ex?) compagna dello scrittore paparazzata in centro a Milano con l'outfit che parla

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa un voto al colore Idea regalo pericolosamente sexy 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Le voci di una rottura tra Fabio Volo e Johanna Maggy si susseguono da più di un anno. Insieme dal 2011, la coppia è sempre stata molto riservata. I due si erano conosciuti a New York, dove lui, italiano, era impegnato con i suoi progetti da scrittore e lei, islandese, lavorava come insegnante di yoga. Poi il trasferimento a Milano e la nascita dei due figli, Sebastian e Gabriel. Una grande storia d’amore, il noto volto radio e tv non si era mai visto così sereno, tra vacanze nella natura, alimentazione sana e allenamento.

Nei mesi scorsi Johanna Maggy era stata fotografata con un altro uomo, poi si era parlato di un riavvicinamento tra lei e Fabio Volo, complice un viaggio in camper insieme ai figli. Adesso però sembra che la love story sia giunta al capolinea. Ce lo fa intendere proprio Johanna che qualche giorno fa ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra un mazzo di chiavi e le parole new home (casa nuova). La Maggy è molto impegnata a scegliere l’arredamento, tra cucina, carta da parati e mobili vari. Nel nuovo appartamento però non sembra esserci spazio per Volo.

In una giornata d’autunno Johanna Maggy è stata paparazzata in centro con gli amici per un pranzo all’aperto. La yogina è molto affettuosa mentre tiene in braccio il bimbo neonato di un’amica. Il suo look casual è composto da bomber verde militare Diesel, jeans grigi e borsa Coccinelle ma è sul maglione che indossa che cade lo sguardo. Sul capo grigio di Zadig & Voltaire c’è ricamata la scritta happy (felice). Che sia un messaggio in codice rivolto a Fabio? Di certo Johanna appare rilassata mentre chiacchiera e sceglie dei tappeti in un negozio. E il suo umore prende il Volo!

Related Posts