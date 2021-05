Caterina Balivo: “Rotolini, pancetta e smagliature… e allora?”

La conduttrice mostra con orgoglio gli inestetismi per una campagna di sensibilizzazione in bikini Triumph

Le donne dicono basta! Basta ai corpi stereotipati, alle immagine finte e patinate di magazine e profili social artefatti, tra filtri estremi e post-produzione eccessiva. E’ universale il movimento che punta a liberare le forme femminili dal body shaming, con un solo scopo: siamo tutte diverse e tutte belle. Se negli Stati Uniti sono tante le star, da Ashley Graham alle sorelle Kardashian fino a Lizzo, che portano avanti grandi campagne di sensibilizzazione per l’accettazione di tutto il diverso, in Italia non stiamo certo a guardare. Adesso è la volta di Caterina Balivo.

In bikini al naturale

La conduttrice ha postato una serie di immagini su Instagram dove, in bikini, scrive: “Rotolini? Pancetta o panciona, smagliature bianche o rosse? Bacino più largo dopo i parti? E allora?!?”. Caterina Balivo, splendida al naturale con un costume floreale di Triumph, ci mette la faccia e, soprattutto il corpo, per attirare l’attenzione su un tema importante, che fa soffrire tanto le donne adulte quanto le adolescenti. In piedi con un cocktail in mano o seduta sulla sdraio in una posa rilassata, la Balivo ci fa sapere che è normale avere la pelle rilassata e altri inestetismi.

Il messaggio di body loving

Caterina Balivo mette così le basi per un rapporto sano con il proprio corpo, cercando di raggiungere anche i giovanissimi e le generazioni del futuro, figli suoi compresi. Mamma di Cora, 3 anni, e di Guido Alberto, 9 anni, la Balivo sa che si deve lavorare su rispetto e accettazione dell’altro fin da subito. Allo stesso tempo bisogna imparare ad accettarsi, rispedendo le cattiverie al mittente con forza e tenacia. Gli amici famosi e i molti follower applaudono e le fanno i complimenti per la sua presa di posizione. Lei, bella più che mai, sorride e si prepara alla sua estate in bikini.

