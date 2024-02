Damiano David e Dove Cameron, piccioncini alla partita Nba: amore e… stile

Amore e sport a Los Angeles: il merito di questo mix insolito va a Damiano David e Dove Cameron. La coppia più cool del momento si è seduta in prima fila alla Crypto Arena per assistere al match tra i Lakers e i Detroit Pistons. A bordo campo è abitudine vedere le star hallywoodiane: lì si va anche per farsi fotografare. Dove e Damiano si sono lasciati andare alle tenerezze, a colpire però sono anche i loro look.

Le love story passate

Non si sa come Damiano David e Dove Cameron si siano conosciuti. Le prime foto dei due in atteggiamenti intimi hanno iniziato a circolare a novembre, mentre si trovavano in Australia. Nella terra dei canguri i baci in spiaggia tra il frontman dei Maneskin, 25 anni, e l’artista americana si erano fatti notare. Damiano usciva dalla lunga storia con Giorgia Soleri (che di recente ha optato per un look hot al suo party di compleanno) mentre la 28enne Dove è stata legata a diversi colleghi e, in una diretta Instagram, si è definita queer.

Il debutto ufficiale

Dopo una serie di scatti rubati in California, la coppia ha fatto il debutto ufficiale sul red carpet al pre-Grammy Gala, il 3 febbraio a Los Angeles. Sul red carpet i due non si sono risparmiati in quanto a effusioni: lui la stringe, lei lo guarda con occhi sognati, poi scatta il bacio. La Cameron era super sexy in un long dress con bustino steccato di Salih Balta mentre David ha optato per un completo gessato con pantaloni wide e gilet di Giorgio Armani (brand per cui Victoria De Angelis, bassista del suo gruppo, è ora testimonial in lingerie). I due hanno presenziato anche all’after party dei Grammy, dove la cantante era angelica (ma sensuale) con top e gonna di tulle bianchi di Carolina Herrera.

Amore alla partita

Altra sera, altro evento: eccoci alla partita di basket. E’ capitato che i match dei Lakers fungessero da conferma ufficiale di love story agli albori tra famosi. Vi ricordate di Emily Ratajkowski e Pete Davidson nel novembre del 2022? Lei si era da poco separata dal marito, Sebastian Bear Mc-Clard, lui aveva detto addio a Kim Kardashian. Il debutto era arrivato al match. Damiano David e Dove Cameron sono già usciti allo scoperto ma, essendo molto schivi sui social (nonostante i 47 milioni di follower di lei e i 5 di lui), ogni immagine dei due fa rapidamente il giro del mondo. Abbracci, sorrisi, sguardi che si incrociano: sono loro la vera attrattiva dell’incontro Nba, almeno per gli appassionati di cronaca rosa.

I look per il match

Damiano David è famoso anche per i suoi look. Dalla tutina trasparente Etro con cui ha vinto Sanremo con i Maneskin agli outfit Gucci, lui è un vero fashionista. Nel tempo ha anche fatto palpitare i cuori regalando ai follower scatti dove lascia poco all’immaginazione: un rocker molto sexy. Alla partita di basket ha optato per una canottiera bianca, portata con dei pantaloni marroni. Calzini di spugna e mocassini Gucci (950 euro) completavano l’outfit: i tantissimi tatuaggi saltavano all’occhio. Dove Cameron ha invece sfoggiato una giacca di pelle con motivi grafici gialli, bianchi e neri di Gestuz (550 euro). La biker jacket era abbinata a jeans a zampa e stivali altissimi Versace (1.390 euro). Perfettamente abbinati anche nello stile: guardali nella gallery.

