Fedez, cena di lusso e regalo da 318mila euro per Chiara Ferragni

Il desiderio di un marito di stupire la moglie? San Valentino in anticipo? O, come dicono i maligni, qualcosa di grosso da farsi perdonare? Nei giorni scorsi erano circolate voci di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Lui non compariva più nelle storie di lei, lei postava poco anche su sé stessa. Quando sei così mediatico, i campanelli d’allarme si accendono al primo cambiamento. Adesso la coppia ha smentito i rumors con un serata da sogno.

La cena esclusiva

Fedez ha portato Chiara Ferragni in centro a Milano, da Cracco in Galleria Vittoria Emanuele. Per loro è stata riservata una sala privata, con un tavolo rotondo apparecchiato con eleganza. Fiori, candele, luci soffuse, petali a indicare la via: non si è mai visto niente di più romantico. I due hanno ovviamente ripreso tutto, tra piatti elaborati, selfie con lo chef stellato e baci di coppia. Il rapper era impeccabile con cappotto blu e camicia nera mentre la moglie ha optato per il total white. Jeans con le piume sulla caviglia di Seen Users, maglione crop in nuance, borsa Hermès: Chiara è casual ma chic.

Il regalo da favola

Non mancano i gioielli, Chiara Ferragni li ama e ne ha tantissimi. In questa occasione però ci ha tenuto a far sapere ai follower di averne uno nuovo. L’influencer ha ripreso da vicino il polso destro per mostrare nei dettagli uno strepitoso bracciale Panthére di Cartier. Diamanti per un totale di dieci carati, macula in onice, le due famosissime teste di pantera con gli occhi di smeraldo: questo è un prezioso che non passa inosservato. Il costo? 318mila euro. Un budget enormemente più alto di quello che i Ferragnez sono soliti tenere per i regali reciproci, che si aggira, di solito, sui 20mila euro. L’accessorio non era al suo braccio quando è uscita di casa, è comparso al ristorante e lei l’ha mostrato con intento, per mettere a tacere il gossip. Probabilmente non sapremo mai il significato dietro questo dono ma di certo Chiara è una moglie felice e fortunata!

