Michelle Hunziker ritocca la foto, ma i fan se ne accorgono

Che Instagram non sia il luogo delle verità lo avevamo capito da tempo. Che gli utenti siano attentissimi a smascherare i ritocchini fotografici è risaputo. Che beccassero Michelle Hunziker era invece poco probabile. La conduttrice però, ha ammesso il suo fotoritocco e si è scusata.

Archiviata la polemica sulla gag in cui scimmiottava i cinesi, a Striscia La Notizia, Michelle Hunziker è caduta in un altro pasticcio. Su Instagram, ha postato una foto in cui posa, bellissima, davanti a un portone di legno. Capelli ondulati freschi di parrucchiere, sorriso accattivante e un outfit Genny che esalta la silhouette… Pure troppo!

Ai fan non è sfuggito quel ventre piattissimo nonostante le tre gravidanze. Una marea di cuori e complimenti ha salutato la foto, fino a quando qualcuno si è soffermato sulle linee del portone, incredibilmente curve all’altezza della pancia. Michelle Hunziker non ha potuto negare e ha cancellato il post.

Dopo un po’, ecco ricomparire una serie di scatti sulla stessa location. Il portone marrone c’è, l’outfit bianco anche e il ventre di Michelle, lievemente arrotondato, è ben presente a testimoniare la sua effettiva fisicità.

“Forse mi era partito il ditino mentre la sistemavo!”, ha ammesso Michelle Hunziker. “Ecco la gallery con le foto del look non ritoccate e senza filtri!!! L’altra l’ho archiviata!”. E poi si è lasciata andare ad un commento sui follower: “Ammazza quanto siete “sagaci e attentiiiiii”. Mai più “Facetune”!”, ha promesso. Manterrà la parola?

