Il piumino firmato, il maglione di cachemire, la borsa must have… le vip non badano a spese quando si tratta di scegliere i capi da aggiungere al guardaroba. E questo vale tanto per il loro quanto per quello del proprio cane. Anche per l’amico a quattro zampe, infatti, scelgono con cura e attenzione cappottini e accessori di tutto rispetto, perfetti per essere sfoggiati durante le passeggiate quotidiane oppure per gli scatti social.

Look coordinati

Elena Barolo e il suo cane Whisky si sono “messi d’accordo” sul look. Entrambi in Cachemire Ballerina, indossano un morbidissimo maglione sui toni del blu (ma la ex velina ha anche i pantaloni in pendant). Lo stesso vale per Chiara Ferragni, che veste coordinata con la sua inseparabile Matilda: per entrambe una polo Ralph Lauren rossa per lo scatto social. Michelle Hunziker e Odino Trussardi invece si mettono in posa giocando sui contrasti: cappotto di un bel verde squillante per la showgirl, avvolgente pile viola per il piccolo levriero italiano.

Chi non rinuncia ai top brand

Le vere amanti dei top brand, li scelgono senza esitazione anche per il proprio cane. Giulia De Lellis porta a spasso il suo Tommaso Kowalsky imbacuccato in una tshirt con cappuccio Poldo x Dsquared2, poi lo fotografa con un maglioncino Gucci color panna. Lila Bausini, l’amica a quattro zampe di Laura Pausini, in fatto di stile non è seconda a nessuno: la sua felpa Louis Vuitton x Supreme è la versione “canina” di uno dei capi streetwear più amati. Giulia Valentina non ha paura di osare troppo per l’outfit di Guè e Chew. Alle sue chihuahua regala le borsette più desiderate da ogni fashionista: le Chiquito Jacquemus, una bianca e l’altra nera, per portare le crocchette.

Anche Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Canalis vestono il loro cane di tutto punto: guarda come, sfogliando la gallery…

Related Posts