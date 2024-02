Chiara Nasti a spasso con Thiago sfoggia accessori di lusso

Il freddo pungente non ferma Chiara Nasti, che a Roma viene intercettata dai paparazzi mentre si gode una bella passeggiata con il figlio Thiago Zaccagni. L’influencer, in dolce attesa di una bambina, spinge il passeggino con a bordo il suo primogenito tutto infagottato e sorride ai fotografi mentre sfoggia i suoi accessori di lusso.

Accessori che si fanno notare

Per la passeggiata in centro a Roma con il figlio Thiago Zaccagni, Chiara Nasti ha indossato leggins e maglioncino nero. Un look semplice e discreto? Solo all’apparenza. Tanto per cominciare l’influencer si tiene al caldo con una giacca corta in pelliccia, un capo importante e sicuramente molto costoso. Gli stivali sono Hermès, così come la borsa che porta al braccio: una Birkin fucsia che ha sfoggiato in varie occasioni. In testa porta un berretto Chanel in cashmere e seta, di colore rosa: una casualità o è dedicato alla bimba che aspetta? Il bimbo, comodo a bordo del passeggino Cybex personalizzato con il suo nome indossa tuta e scarpe Adidas.

Maschio o femmina? Il gender reveal

Chiara Nasti ha scoperto di aspettare una femmina insieme a tutti gli amici accorsi per il gender reveal che lei e Mattia Zaccagni hanno organizzato. Una pioggia di palloncini, coriandoli e luci rosa hanno annunciato che Thiago Zaccagni avrà presto una sorellina. Per l’influencer, che per l’occasione ha indossato un top Dolce&Gabbana che aveva già sfoggiato in luna di miele, è un sogno che si realizza: sui social non ha mai fatto mistero di desiderare ardentemente una bambina e ha già pensato ai possibili nomi. Il suo preferito è Barbie, ma come alternative ha pronti Jennifer e Kimberly.

La gravidanza social

Come già avvenuto quando era incinta di Thiago, Chiara Nasti documenta la gravidanza sui social sfoggiando il pancino che cresce: i suoi look premaman sono sempre sensuali e firmati (e molti sono rosa: segno premonitore?). Lei ha raccontato che questa seconda dolce attesa è più problematica rispetto alla precedente, con forti nausee e malesseri. L’influencer è andata incontro ad aspre critiche quando ha rivelato di concedersi senza problemi cibo crudo, lasciando intendere di non disdegnare anche qualche bicchiere di vino. Scelte di vita che hanno acceso la polemica e diviso i follower. Sulle scelte di stile invece sono tutti d’accordo: guarda i suoi outfit maternity nella gallery.

Related Posts