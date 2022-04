Adriana Lima a 40 anni col pancione nudo in passerella

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Pericolosamente sexy Da copiare 7.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ stata Adriana Lima la protagonista assoluta della sfilata di Alexander Wang. Nonostante la concorrenza di colleghe bellissime, da Alessandra Ambrosio a Candice Swanepoel, la top model aveva dalla sua una carta vincente: uno spettacolare pancione. A 40 anni la Lima aspetta il terzo figlio, il primo dal nuovo compagno, il produttore cinematografico Andre Lemmers. Già mamma di Valentina e Sierra, nate dalla relazione con l’ex cestista Marco Jaric, Adriana è ora in attesa di un maschietto.

Cuissard e oblò in passerella

Alexander Wang ha organizzato uno show-evento per presentare Fortune City, la collezione che ruota intorno alle sue origini taiwanesi, mixate con la cultura americana. Si è rivelata perfetta la scelta della Chinatown di Los Angeles come location del défilé. Lì, oltre alla passerella, sono stati allestiti stand e banchetti d’ispirazione asiatica. Minidress nero con rouches e un grande oblò sul ventre e cuissard alla coscia: così ha sfilato Adriana Lima, ammaliando i presenti. Il look della supermodella era completato da un rossetto scuro e da capelli effetto wet: entrambi facevano risaltare gli occhi di ghiaccio della Lima.

Bellissima e sexy

Non è certo la prima volta che un pancione fa la sua comparsa a una sfilata o su un magazine (GUARDA QUI le star che si sono messe a nudo in copertina). Sono tanti i designer e i fotografi che hanno scelto negli anni famose in dolce attesa per i loro progetti: l’effetto è sempre garantito. Adriana Lima è l’ultima di tante e brilla di una luce mai vista prima. Felicissima per questa gravidanza, forse inaspettata, di certo più consapevole, la top ha di recente postato un video dolcissimo dove, insieme al compagno e ai rispettivi figli, svela il sesso del nascituro. In attesa di vederla mamma per la terza volta, sbirciatela nella nostra gallery: allo show di Alexander Wang è super sexy.

