La borsa per le donne è un accessorio imprescindibile: oggetto dei desideri più sfrenati, soprattutto quelle di lusso, a volte vera e propria ossessione. Un amore così dilagante, che alla lunga ha conquistato gli uomini un tempo scettici. E così anche loro, dopo aver guardato con incredulità e stupore l’universo che può contenere la bag di una signora, ora iniziano a capirne il mistero. A partire dai vip, che le stanno sfoggiando sempre più spesso e nelle occasioni più disparate.

Dalla tracolla alla clutch, una borsa per ogni occasione

Red carpet, eventi mondani oppure un giro di shopping: ormai gli uomini non rinunciano alla borsa in nessuna occasione. Ad esempio Ghali sfoggia una tracolla nera per la passeggiata milanese a caccia di acquisti, abbinandola al suo streetwear comodo e caldo. Stesso accessorio, ma in versione mini, anche per il calciatore del Milan Rafael Leao (GUARDA QUI i dettagli). Invece Blanco, più sofisticato nel look per la sfilata di Valentino alla Paris Fashion Week, sceglie un’elegantissima clutch. In total black, con top di pizzo e pantaloni a palazzo (nel mood già sfoggiato a Sanremo, guarda QUI), l’abbinamento è perfetto. La sintonia con Mahmood si vede anche nello stile. Nemmeno lui rinuncia alla bag e ne sceglie una rigida Fendi.

Le it-bag che piacciono agli uomini

Il fashion designer Alessandro Michele è un amante delle it-bag. Per la passeggiata romana non poteva scegliere altro che una borsa tra le più iconiche di Gucci, il brand di cui è direttore creativo. E infatti eccolo a spasso con una Jackie 1961 al braccio. Anche Tommaso Zorzi adora quelle di lusso. In varie occasioni è stato paparazzato a spasso a Milano con la sua Kelly Hermès in spalla. Anche la polizia l’ha notato e una volta l’ha fermato per fargli qualche domanda, scambiandolo per uno scippatore. “Sono schockato. Pronto? 2022? I maschietti possono avere le borsette”, ha commentato lui sui social. Come dargli torto?

