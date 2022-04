Francesca Ferragni prepara la valigia per il parto… il contenuto è dolcissimo!

L'influencer condivide con i follower il delicato corredino Petit Bateau che ha scelto per il bimbo in arrivo

“Meno 80 circa al grande giorno”, scrive Francesca Ferragni su Instagram. Il “grande giorno” è la data presunta del parto. L’influencer è infatti in attesa del primo figlio dal fidanzato Riccardo Nicoletti. Sarà un maschietto e, dalla rivelazione dell’influencer, dovrebbe nascere intorno alla metà di giugno. Mentre Chiara e Valentina Ferragni si preparano a diventare zie, Francesca inizia a pensare alla valigia per il lieto evento.

Il baby corredino

Candida e sincera, Francesca Ferragni ammette sui social di sentirsi ancora abbastanza impreparata per il ruolo che l’attende, quello di mamma. Un misto di paura e gioia, tipico di tutte le donne in attesa del primo figlio. Di certo Francesca si sta godendo appieno questo momento unico e tra il lavoro e qualche pausa di relax, è già tempo di organizzare il corredino. Seduta sul letto in slip e maglietta con il pancione nudo la Ferragni meno famosa mostra ai suoi 1.3 milioni di follower i look mini. Total white per il bebè in arrivo: i body, i cappellini, i bavaglini e le tutine con le grafiche delicate sono firmate Petit Bateau così come la borsa dal contenuto dolcissimo.

Premaman casual

Da quando ha dato l’annuncio della gravidanza a fine dicembre, Francesca Ferragni ha condiviso con i fan i suoi outfit maternity. Jeans morbidi, completi ginnici e anche tanti bikini. Atletica e attiva, ama vestirsi comoda. Che sia impegnata in veste di zia con i piccoli Leone e Vittoria, figli della sorella Chiara Ferragni, a spasso con il cane o a supervisionare i progetti per la casa nuova che ha comprato con Riccardo, Francesca è sempre bellissima con i suoi look casual ma studiati. I capelli mossi e il trucco minimal completano le sue mise. E poi c’è quel pancione che cresce e che la rende ancora più luminosa.

