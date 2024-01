Urban style: a Milano tutte in black

Per le loro passeggiate le vip scelgono il nero, dalle più sportive come Anna Tatangelo a chi non rinuncia a un tocco di eleganza come Federica Panicucci

I trend cambiano a ritmo regolare e si avvicendano di stagione in stagione, ma una sola certezza rimane costante: il nero va bene sempre. Il total black, spesso associato all’eleganza degli abiti da gran sera, ha un posto d’onore anche nello street style. Per le vie di Milano le vip lo sfoggiano senza sosta, dalle scelte più sportive e da “bad girl” a quelle che non rinunciano a eleganza e sensualità.

Sportive con giubbotto e pantaloni larghi

Giubbotto sportivo, pantaloni larghi, sneakers e via. In fondo basta poco per essere cool e allo stesso tempo comode durante le passeggiate a Milano. Per il giro di shopping tra i negozi di lusso è questa la mise scelta da Anna Tatangelo. Non fatevi ingannare dall’apparenza low profile: il total black della cantante è firmato dalla testa ai piedi. Stile casual e da bad girl anche per Giulia Salemi, che abbina i jeans cargo Moschino ad anfibi, giacca in pelle e cappellino da baseball. Uno street style molto cool!

Casual senza rinunciare all’eleganza

Casual sì, ma sempre con un tocco di classe. Federica Panicucci in questo è maestra e il suo stile è impeccabile. Per il pomeriggio in compagnia a spasso a Milano sceglie un look chic in cui il nero la fa da padrone, con cappotto lungo fino alle caviglie, stivaletti Givenchy e tracolla Valentino. Chiara Ferragni spezza il total black con qualche accenno di rosso nei dettagli del giubbotto in pelle e della borsa Ferragamo: la catsuit dalla scollatura profonda fa il resto.

Grintose con le gambe in mostra

Grinta e femminilità vanno a braccetto nella scelta di stile di Federica Nargi. La ex velina sfoggia un completo nero con blazer e minigonna ma il focus è sulle gambe, valorizzate da calze a rete con strass Goldenpoint. Lascia nude le cosce toniche anche Cristina Buccino, con gonna cortissima e crop top Shein: per l’influencer un total black ad alto tasso di sensualità che fa salire la temperatura nel gelo dell’autunno milanese…

Guarda la gallery e scopri le altre vip che hanno scelto il total black per le loro passeggiate a Milano (c’è anche Barbara d’Urso)…

