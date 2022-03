Essere sexy, femminili e glamour durante la gravidanza si può. Lo dimostrano ogni giorno le vip sfoggiando outfit che valorizzano il pancione e le curve da futura mamma. Dagli abiti con trasparenze audaci a quelli attillatissimi, passando per quelli dai tessuti leggeri che accarezzano delicatamente le forme, ce n’è per tutti i gusti. Look premaman ricercati e decisamente non alla portata di tutte le tasche, ma che di sicuro fanno sognare.

Pancione a vista: il premaman di Rihanna

Portabandiera della gravidanza vissuta all’insegna della bodypositivity, Rihanna non rinuncia a sfoggiare il pancione. I capi trasparenti o che lasciano il ventre scoperto sono il suo cavallo di battaglia e con il suo premaman la popstar non smette mai di stupire. Come fa con l’outfit Dior sfoggiato alla Paris Fashion Week, composto da un babydoll trasparente abbinato a stivali in vernice e trench di pelle. Non che le altre sue mise degli ultimi mesi siano state meno seducenti (ne abbiamo parlato QUI).

Curve in mostra per Adriana Lima

Alla sua terza gravidanza, Adriana Lima punta sul sex appeal. Ospite alla sfilata di Balmain a Parigi, si è presentata con un longdress nero dello stesso brand che fasciava le sue forme alla perfezione. I ricami e le trasparenze delicate valorizzavano il pancione della modella, glamour ed elegante come non mai durante la dolce attesa.

Premaman chic per Georgina Rodrigez e Nicky Hilton

Alla sua seconda gravidanza e in attesa di una coppia di gemelli, Georgina Rodriguez centellina le sue apparizioni social con il pancione. Quando lo fa però, sceglie sempre outfit eleganti e discreti, senza mai allontanarsi dalla via del buon gusto. Il suo premaman è sobrio e chic, come il blazer chiaro sul lupetto bianco o il pigiama di seta nera con i bordi arricchiti da piume che ha indossato per il suo compleanno.

Anche Nicky Hilton, sorella di Paris, punta su mise raffinate, dal miniabito nero al longdress fucsia con fantasia floreale Oscar De La Renta. Tra le future mamme ci sono pure Sophie Turner e Francesca Ferragni, scopri il loro premaman nella gallery.

