Festival di Cannes 2022, i look da favola delle star (e gli scivoloni)

L’evento glam più atteso dell’anno è arrivato! C’è il Met Gala (QUI il meglio e il peggio del 2022), ci sono gli Oscar ma nulla batte la magia del Festival di Cannes. Dopo lo stop del 2020 e lo slittamento a luglio nel 2021, la manifestazione si riprende le sue tradizionali settimane di maggio. Sono tante le star che brillano sulla Croisette, con i loro abiti da favola e gioielli principeschi. Non mancano però gli scivoloni: ecco il meglio e il peggio di questa edizione.

Celeb in grande sfoggio per la serata inaugurale e, come al solito, la sensualità non manca. Valeria Golino incanta con un abito Dior in seta color petrolio dalla marcata scollatura. La modella Didi Stone è una bomba sexy nel vestito Roberto Cavalli con il bustino tutto fiori e cut-out. Esagerata? Habitué al Festival di Cannes, Eva Longoria punta sulle trasparente con un modello nero in chiffon tutto volants di Alberta Ferretti. Al collo l’attrice sfoggia anche un provocante chocker di Chopard. Sorriso ammaliante, capelli platino e intricati motivi per Bebe Vio, splendida guerriera con le sneakers dal tacco alto e l’abito-armatura.

Sbircia nella gallery il meglio e il peggio sul red carpet del Festival di Cannes.

