Soleil Sorge lancia i costumi… e resta in topless

Dopo un inverno passato chiusa nella casa del “Grande Fratello Vip” e una primavera impegnatissima come opinionista de “La pupa e il secchione”, Soleil Sorge non vede l’ora di tuffarsi nell’estate. La bella stagione non è ancora iniziata ufficialmente, ma lei ha anticipato un po’ i tempi concedendosi una bella vacanza a Ibiza. Insieme a Sophie Codegoni, ad Alessandro Basciano e a Gianluca Costantino si è rilassata in barca. In riva al mare si è pure liberata del reggiseno, lanciandolo in aria e regalando ai follower scatti hot in topless.

Soleil Sorge al mare con Sophie Codegoni

L’amicizia tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni ha avuto alti e bassi all’interno della Casa. Una volta fuori dal reality però, le Solhpie sono più intime che mai. A Ibiza insieme se la sono spassata e le foto della gita in barca parlano chiaro. Bellissime e provocanti sotto al sole, si sono lanciate in abbracci e coccole da condividere sui social. Con loro c’era anche Alessandro Basciano, che porta avanti la relazione con Sophie anche fuori dal Grande Fratello Vip (eccoli con un look coordinato) e Gianluca Costantino, anche lui ex gieffino.

Soleil e Gianluca Costantino: ultimo flirt?

La presenza di Gianluca Costantino ad Ibiza ha scatenato il gossip. Sono in tanti ad essersi chiesti se questa fosse una vacanza tra coppie. C’era stato anche un precedente all’interno della Casa del GF Vip: un bacio “rubato” scherzosamente in confessionale. Lui aveva poi confermato un interesse nei confronti di Soleil…

Nulla di tutto ciò: i due hanno smentito pubblicamente il flirt estivo. Inquieta e seduttiva ma schietta e sincera di carattere, la Sorge ha precisato che l’intesa con Gianluca (e quindi la sua presenza alle Baleari) è finalizzata ad un progetto benefico. Invece, del misterioso fidanzato di Soleil Sorge, ancora nessuna traccia.

Relax ma non solo

Non è tutto relax quello che si vede. A Ibiza Soleil Sorge si gode il mare, il sole, e la bella compagnia ma il suo è soprattutto un viaggio di lavoro. Le foto seducenti postate sui social non sono altro che il lancio della sua linea di costumi State of Soleil, realizzata per il brand di beachwear Island Coco. Nessuno meglio di lei poteva prestare il volto (o meglio: il corpo) a una collezione così sexy a audace. Il bikini verde che indossa è ridottissimo e intrigante, con i lacci che si incrociano sul busto e il tessuto metallizzato che brilla al sole. Lei sceglie le pose più provocanti, con scorci bollenti sul lato B e sul décolleté. Guarda i suoi scatti calienti nella gallery.

Related Posts