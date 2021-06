Il 19 febbraio 2021 Kim Kardashian ha presentato le carte per il divorzio da Kanye West. Dopo anni di indiscrezioni e presunti tradimenti, la coppia è definitivamente giunta al capolinea. Si dice che i due stiano mantenendo un rapporto amichevole, che abbiano deciso di spartire a metà il patrimonio (2 miliardi di dollari in totale) e che chiederanno la custodia congiunta dei quattro figli.

Il rapper e il miliardario

Ora che Kim Kardashian è single da qualche mese, si fanno insistenti le voci che la vogliono legata ad altri uomini. Niente di ufficiale al momento, da influencer navigata lei sta bene attenta a far trapelare solo i dettagli che desidera sulla sua vita privata. Sono due i pretendenti con cui Kim sarebbe stata beccata, in sere diverse, a far baldoria fino alle prime luci dell’alba: Drake e Jamie Reuben.

Se Drake, rapper e produttore canadese, è conosciuto da tutti, quasi niente si sa sul miliardario Jamie Reuben. Di origine indiana ma nato in Inghilterra, è amico di diversi reali britannici e la sua famiglia ha un patrimonio di 26 miliardi di dollari. La Kardashian avrebbe preso parte alla sua festa di compleanno il 26 maggio. Tornando invece al cantante, lui e Kim Kardashian sono stati pizzicati a divertirsi al party per il lancio del brand di tequila di Kendall Jenner.

Il successo di Kim

Nessuno sa dove stia la verità ma di certo Kim Kardashian non ha bisogno degli uomini per avere successo. Di recente ha festeggiato, con due scatti in bikini, il traguardo di 225 milioni di follower su Instagram. Poi, insieme alla madre e alle sorelle, la socialite ha costruito negli anni un impero e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Oltre ai prodotti di beauty e make-up, sta avendo molto successo anche la linea di shapewear di Kim Kardashian, Skims. Pensata per le donne di tutte le forme e tutti i colori, dopo aver puntato sulle tonalità che richiamano l’incarnato, la Kardashian ha recentemente lanciato un’accattivante collezione fluo. La burrosa star si conferma la miglior testimonial per i suoi prodotti e, nelle immagini di lancio, è una visione. Per la gioia di Drake, Jamie e dei follower.

Related Posts